Türkiye Gazetesi

Oyun tabletleri, bilgisayarlar kadar güçlü olmadığı için kısmen daha az tercih ediliyor. Aslında son yıllarda geliştirilen iOS oyun ekosistemi göz önüne alındığında, önde gelen "oyun" tabletleri muhtemelen Apple'ın iPad serisi. Ancak bu durum birkaç gün sonra değişebilir. Çünkü Asus, oldukça iddialı bir duyuru yaptı.

Asus, oyun serisi ROG'un resmi Twitter hesabında bir duyuru yaptı. Şirket, ASUS ROG Flow Z13 isimli bir oyun tabletini 4 Ocak 2022'de tanıtacağını açıkladı. Üstelik bu oyun tabletinin "dünyadaki en iyi oyun tableti" olduğunu iddia ediyor.

ASUS ROG FLOW Z13 YOLDA

Tayvan merkezli şirket, yeni tableti Windows 11 işletim sistemi ile kullanıcıların karşısına çıkaracak. Bunun yanı sıra tablet, hem dizüstü bilgisayar hem de tablet formunda gelecek. Bu özelliğiyle ROG Flow Z13, yüksek performanslı dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar Microsoft Surface Pro 8'ya benziyor.

Asus ROG Flow Z13'ün tasarımı henüz bilinmiyor. Ancak sızıntılara göre cihazın klavyesi ekran bölümünden ayrı olacak. Bununla birlikte, harici GPU desteği barındıracak tablet AMD’nin Ryzen 6000 serisi APU’su ile çalışacak.

Sızıntı kaynaklarına göre, Asus ROG Flow Z13, 13 inçlik oldukça ince bir tasarıma sahip. Bu arada, grafik kartından daha yüksek performans elde etmek için dizüstü bilgisayara harici bir GPU bağlamasına da izin verilecek. Oyun tableti, kalemle birlikte gelerek çizim yapmak isteyen için de ideal bir cihaz olacak.

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