Türkiye Gazetesi

1930 yılında keşfedilen Plüton, 2006’ya kadar dokuzuncu gezegen olarak kabul ediliyordu. Halen pek çok kişi Plüton’un gezegen olduğunu düşünüyor. Çünkü birçoğumuz ders kitaplarında Plüton’un gezegen olduğunu öğrendik. Ancak 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Plüton'un aslında bir “cüce gezegen” olduğunu açıklayarak statüsünü değiştirdi.

2006 yılında astronomik cisimleri isimlendiren IAU, gezegenlerin küre şeklinde olması, Güneş’in etrafında dönmesi ve kütleçekimsel olarak diğer cisimlerin yörüngesini "temizlemesi" gerektiğine karar verdi. Bu gereksinimlerin ikisini (yuvarlak ve Güneş’in etrafında dönmesi) karşılayan Plüton, yörüngesini “plutinos” adı verilen cisimlerle paylaştığı için gezegenlikten çıkarıldı.

PLÜTON VE 150 YENİ GEZEGEN

Bir grup bilim insanı, Icarus dergisinde yeni bir çalışma yayımlayarak astronomi birliğine çağrıda bulundu. Çalışmada ekip, Plüton'un bilim insanları tarafından 16. yüzyıldan beri kullanılan bir tanım altında yeniden gezegen olarak sınıflandırılması gerektiğini söyledi.

Bilim insanları, gezegenleri "uzayda jeolojik olarak aktif herhangi bir cisim" olarak tanımladı. Ancak bu tanım Plüton'un yanı sıra birçok başka cismi de kapsıyor. Örneğin, asteroit Ceres ve Europa , Enceladus ve Titan uyduları gibi.

Bununla birlikte, Icarus'ta yayımlanan makalede bilim insanları, Uluslararası Astronomi Birliği’nin tanımını astrolojiye dayandırdı. Araştırmacılar, bu durumun bilimsel araştırmalara zarar verdiğini belirtti. Araştırmacılar, Plüton’un statüsünü yeniden düşünmemiz gerektiğini, doğru bir kararın bizi bilime götüreceğini ileri sürüyor. Ayrıca araştırmacılar, IAU tanımının yüzyıllardır var olan gezegen tanımıyla çeliştiğini savunuyor.

Çalışmanın lideri Central Florida Üniversitesinde gezegen fizikçisi Philip Metzger, "Güneş sistemimizde muhtemelen 150'den fazla gezegen olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bu arada, Güneş Sistemi’ndeki mevcut resmi gezegenler ise; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.

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