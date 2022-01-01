Türkiye Gazetesi

ABD'deki Utah Üniversitesinde çalışan bilim insanları, Dünya'nın oluşumunu araştırmak üzere mantonun derinliklerini incelemeye koyuldu. Ekip, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki Mercan Denizi'nin altındaki bölgeleri analiz etti.

Utah ekibi, sismik dalgalar üreten sık depremlere meyilli olduğu için daha net bulgular sunan bu bölgede ölçümler yaptı. Daha sonra ölçümler dalgaların yüzeyin her katmanında nasıl hareket ettiğini anlamak için kullanıldı. Böylece bilim insanları gezegenin yapısı ve yoğunluğu hakkında yeni veriler elde etmeye başladı. Nihayetinde bilim insanları "tarihi değiştirebilecek" bir çalışmaya imza attı.

DÜNYA VE AY'IN OLUŞUMU

Çalışmada bilim insanları, Dünya'nın mantosunun derinliklerinde (magmada) 4,5 milyar yıl önceye ait kaya katmanları bulduklarını açıkladı. Araştırmacılar, bu kalıntıların Mars boyutundaki bir gezegenin Dünya ile çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Utah ekibinin bulguları, Dünya ile bir gezegenin çarpışması sonucunda uydumuz Ay'ın oluştuğu yönündeki fikirleri destekler nitelikte. NASA'nın Ay keşif programı Apollo'da astronotlar Ay yüzeyinden kaya örnekleri toplamıştı. Bu kaya örneklerinin Dünya'nın kabuğundaki kayaya oldukça benzer bileşimler taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Utah Üniversitesi araştırmacıları, bu çarpışmanın basit bir çarpışma olmadığını ileri sürüyor. Araştırmacılar, çarpışma nedeniyle Dünya’nın sıcaklık değerlerinde ciddi değişiklikler yaşandığını iddia ediyor. Bu nedenle bilim insanları, Utah Üniversitesi akademisyenlerine acil toplanma çağrısı yaptı. Araştırmacılar, bulguları yeniden gözden geçirecek.

Plüton tartışması yeniden başladı: Gezegen olabilir Bilim insanları, Plüton tartışmasını yeniden başlattı. Bir grup araştırmacı, Plüton’un haksız yere “cüce gezegen" statüsüne düşürüldüğünü belirterek Güneş sistemimizde 150'den fazla gezegene olduğunu söyledi.

Kızıl Gezegen'de beklenmedik keşif: Mars kayalarının kökeni belli oldu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Şubat ayında Mars’ın Jezero Krateri’ne keşif aracı Perseverance’ı indirdi. Perseverance bilim ekibinin açıklamasına göre, gezgin araç, bölgedeki en eski kayaların kaynağını keşfetti.