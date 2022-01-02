Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Pandemiyle birlikte artan sağlıklı hayat trendinin de etkisiyle dünya genelinde tüketiciler büyük oranda giyilebilir cihazlara yöneldi. Dünya genelinde 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Amazfit’in yılın ilk dokuz ayında küresel akıllı saat sevkiyatı 27,8 milyon adede ulaştı.

Markanın küresel akıllı saat sevkiyatında üçüncü sıraya yükseldiğini belirten Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan “2021 yılı şirketimiz için büyüme yılı oldu. Amazfit olarak yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 9,9 milyon akıllı saat sevkiyatına imza attık. 2021 yılında pandemi kapsamında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye pazarında da büyük oranda talep artışını gözlemledik. Bu doğrultuda son bir yıl içerisinde Türkiye’ye olan akıllı saat sevkiyatında yüzde 324’lük rekor bir artış kaydettik” dedi.

ÇİP KRİZİNDEN ETKİLENMEDİ

Dünya genelinde hala etkisini sürdüren çip kriziyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özkan “Pandemi sona erse de teknoloji sektörü çip kriziyle mücadele etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada yeni telefonlar, akıllı saatler, tabletler hatta otomobillerin üretimi büyük oranda kısıtlanmaya devam edecek. Bu sorun artık teknoloji devlerinin değil, ülkelerin yüzleşmesi gereken bir problem. Ancak teknolojik ürünlerin üretiminin daraldığı bir dönemde kendi çip üretimini yapabilen, Huangshan 2S olarak adlandırdığımız yeni nesil çipler üreten bir şirket olarak biz böyle bir kısıtlamaya gitmeyeceğiz. Huangshan 2S çipimiz, endüstrinin ilk çift çekirdekli RISC-V giyilebilir çipi olma özelliğini de taşıyor. Tüketicinin talebini karşılamak için gerekli tüm üretimi yapacak güçteyiz” diye konuştu.

BİR DOKUNUŞLA 4 BİLGİ

Amazfit, amiral gemisi modelleri Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat serisini bir süre önce dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sunmuştu. Zepp Health teknolojileriyle donatılan GTR 3 Pro, tek şarjla 12 güne kadar kesintisiz kullanılabiliyor. 150 saat arayüzü ve 150’den fazla spor modunun bulunduğu GTR 3 Pro bir dokunuşla dört farklı sağlık bilgisine ulaşmak mümkün. Bunlar nabız, kandaki oksijen ve nefes ölçümü ile stres ölçümü. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan saatler, yüzerken bile kalp atış hızını izliyor.

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