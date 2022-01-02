Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek girişimlerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yatırım yağdı. 2021’de 50 İTÜ Çekirdek girişimi toplamda 2,5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldı. 2020’de İTÜ Çekirdek girişimlerine yapılan yatırım tutarı 107 milyon TL iken, bu yıl yapılan yatırımlar geçen yıla göre 5 katına yaklaştı.

"TÜM KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş “İTÜ ARI Teknokent olarak her yıl gelişerek, evrilerek, dikey alan ve paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Dünyada ilk 5’te yer alan Kuluçka Merkezimiz İTÜ Çekirdek girişimlerine ne mutlu ki bu yıl da yatırımcıların ilgisi çok büyüktü. 2020’deki yatırımları yaklaşık beşe katladığımız 2021 yılında da “yol arkadaşı” olduğumuz girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye’den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında global faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi artırarak İTÜ Seed’i hayata geçireceğiz. Bu program ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub/odak noktası olması için çalışacağız; yerli yabancı tüm start-up’ları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” dedi.

İTÜ Çekirdek’te 2022’nin ilk girişimcilerinden olmak isteyenler için başvurular 3 Ocak 2022 tarihine kadar açık. Diğer dönemler için başvurular 2022 yılı boyunca devam edecek.

İTÜ'lü profesörden uyarı: Karadeniz’in iklimi değişiyor İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, Karadeniz için uyarılarda bulundu.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyanın en iyileri arasında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Financial Times tarafından 2021 yılı için hazırlanan dünyadaki Executive MBA (EMBA) programlarının değerlendirildiği sıralamada, ABD ve Avrupa’daki belli başlı okulları yine geride bırakarak 55. sırada yerini alırken, en yüksek kadın öğretim görevlisi oranında da ilk üç üniversite arasında bulunuyor. 3 yıllık averajda 55. sırayı koruyan Koç Üniversitesi ayrıca, lisansüstü işletme eğitimi alanında (MBA) uluslararası alanda en yüksek başarı standardını temsil eden, dünyadaki en iyi lisansüstü işletme programlarını kabul eden AMBA tarafından (The Association of MBAs), bu yıl da Türkiye’den tek akademik kurum olarak yeniden akredite edildi. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin oluşturduğu zorlu koşullara rağmen, uluslararası alanda üç ayrı başarıya imza attı.