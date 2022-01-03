Türkiye Gazetesi

Çinli akıllı telefon devi Realme, 5G destekli Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro+ için yoğun şekilde çalışıyor. Bir süredir sızıntı kaynaklarından kaçmayı başaran akıllı telefon serisi hakkında yeni bilgiler elde edildi. Sızıntı kaynağı Mukul Sharma'nın iddiasına göre, akıllı telefon serisi Şubat 2022'den önce piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte, Realme 9i isimli bir modelin teknik ayrıntıları, tasarım görüntüleri daha önce sızdırıldı. Hatta Realme 9i'nin Ocak ayında piyasaya sürüleceği bile ileri sürüldü. Son olarak, Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro+ için benzer bilgiler sağlandı. Buna göre, iki cihaz da Şubat 2022’ye kadar raflarda yerini alacak.

REALME 9 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 9 Pro (model numarası RMX3472) ve Realme 9 Pro+ (model numarası RMX3393) Avrupa bölgesinde onay aldı. Türkiye'de de yeni akıllı telefon serisinin satılması bekleniyor. Bununla birlikte, cihazların teknik özellikleri de kısmen belli oldu.

Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro+, 5G destekli olacak. Bunun yanı sıra cihazlar, MediaTek Dimensity 810 işlemci ve/veya MediaTek Dimensity 920 işlemciyle çalışacak.

Realme 9 Pro+'ın 6,5 inç FHD+ ekranlı olacağı bekleniyor. Ancak 9 Pro'nun ekranı hakkında bir bilgi yok. Ayrıca 9 Pro+'ın 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel dörtlü arka kamera ve 16 Megapiksel öz çekim kamerası ile gelmesi söz konusu.

Şarj özellikleri hakkında da sızıntı kaynaklarının iddiaları bulunuyor. Realme 9 Pro+, 5.000 mAh pil ve 65W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

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