Türkiye Gazetesi

Ünlü teknoloji analisti Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Uzun zamandır iPhone kullanıcılarının eleştirdiği çentikli ekran tasarımının gelecek modellerde kullanılmayacağını söyledi. Gurman, Apple'ın delikli ekrana geçeceğini belirtti.

Mark Gurman, iPhone 14 serisi hakkındaki beklentilerinin yanı sıra M2 çipli yeni tasarımlı MacBook Air, kablosuz şarjlı iPad Pro hakkında da açıklama yaptı. İşte Gurman'ın tahminleri...

IPHONE 14 DELİKLİ EKRANLA YOLDA

Apple, Eylül ayında iPhone 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtarak piyasaya sürdü. Şirketin, 2022 sonbaharında ise iPhone 14 serisini raflara yerleştirmesi bekleniyor. Ancak cihazın piyasaya sürülmesine uzun bir zaman olmasına rağmen beklentiler ve sızınıtlar gelmeye başladı.

Mark Gurman, iPhone 14 serisinin delikli ekran tasarımına sahip olacağını söyledi. Aslında bu beklenti yeni değil. Çünkü daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo da Apple'ın delikli ekran için son aşamaya geldiğini belirtmişti.

Ön kamera için küçük daire şeklinde bir oyuk olan delikli ekranlar bazı Samsung akıllı telefonlarında kullanılıyor. Yüz tanıma sistemi Face ID ise çoğunlukla bu tür cihazlarda ekranın altında bulunuyor.

APPLE VR KULAKLIK TANITACAK

Mark Gurman, delikli ekranlı iPhone 14 serisinin yanı sıra başka önemli açıklamalar da yaptı. Apple, M1 çipinden çok daha hızlı olacak yeni bir M2 çipi ile güçlendirilmiş yeniden tasarlanmış bir MacBook Air’ın geleceğini söyledi.

2020 yılında Apple, Mac bilgisayarları için Intel işlemcileri yerine kendi işlemcilerine geçeceğini açıklamıştı. Şirket, 2022 yılında bu sürecin tamamlanacağını belirtmişti. Görünüşe göre Apple'ın planları tutarlı şekilde ilerliyor.

Bu arada, Apple'ın 2022'deki en büyük ürün tanıtımlarından biri, uzun süredir söylentileri dolaşan AR/VR (artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik) kulaklığı olacak. iPhone üreticisinin metaverse (sanal evren) alanında çalışmalar yapmaya başladığı da biliniyor.

Gurman’a göre Apple ayrıca 5G destekli yeni iPhone SE akıllı telefon modelini, kablosuz şarj desteğine sahip bir iPad Pro’yu ve Apple Watch sürümünü tanıtacak.

iPhone'lara geliyor: Apple'dan rakiplerine fark atacak şarj teknolojisi Huawei ve Samsung ile ortaya çıkan kablosuz ters şarj desteği nihayet Apple'ın iPhone telefonlarına da gelecek. Uzun süredir kullanıcıların merakla beklediği özellik, patent başvurusunda göründü.

Apple iPhone 13 satışlarındaki sorunu ortadan kaldırdı ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone modelleri ile dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Son olarak Eylül ayında iPhone 13 serisini çıkaran şirket, üretim sorunları ile gündeme geliyordu. Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle Apple, siparişleri uzun süre bekletmek zorunda kalıyordu. Ancak artık bu sorun büyük oranda aşıldı.