Türkiye Gazetesi

Almanya merkezli Mercedes-Benz, Vision EQXX modelinin öne çıkan özelliklerini duyurdu. EQXX’in en dikkat çeken özelliği ise tek bir tam şarj ile 648 mil (1042 km’den fazla) yol kat etmesi. Tesla en fazla 402 mil, Lucid Motors ise 520 mil menzil kapasitesi sunuyor.

Mercedes’in yeni elektrikli araç modeli henüz yollara çıkmadı. Ancak şirket, lüks arabanın menzilini bilgisayar simülasyonu testlerine dayandırıyor. Sonuçta Mercedes-Benz, Vision EQXX modeli, tek şarjla en fazla menzile sahip elektrikli araç (EV) rekorunu elinde tutuyor.

ATIKLARDAN TASARLANDI

EQXX, güneş enerjisiyle çalışıyor ve araç, mantar lifleri, öğütülmüş kaktüsler ve yemek artıkları gibi çöpler dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemelerle tasarlandı.

Şimdiye kadar yapılmış en verimli Mercedes-Benz olarak adlandırılan EQXX, 100 km'de 10 kilovat saatten (kWh) daha az enerji tüketimine sahip olacak. Tesla Model S’den üç kat daha fazla enerji tasarrufu sağladığı söyleniyor.

EQXX'in iç kısmında yapay zeka destekli 47,5 inçlik dev bir dokunmatik ekran bulunuyor. Mercedes, bu boyutta bir dokunmatik ekran için 'ilk gerçek zamanlı 3D navigasyon sistemi' geliştirmek üzere NAVIS Automotive Systems adlı bir şirketle birlikte çalıştığını açıkladı.

EQXX, tavan kısmına monte edilmiş 117 güneş paneli tarafından destekleniyor ve ideal koşullar altında uzun mesafeli yolculuklarda tek bir günde 15 mil menzil ekleyebiliyor.

Alman otomobil devi, yeni aracını bu bahar sezonunda yollarda test etmeyi planlıyor.

'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak' 'Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda elektrikli otomobiller, şarj operatörleri , bataryalar tanıtıldı ve gelecek dönemde elektrikli araçlara talebin artacağı yerli otomobil TOGG'un'da bu talebi artırmada katkı sağlayacağı vurgulandı.

Otomotiv tedarik zinciri devleri elektrikli araçlara odaklandı 2007 yılında 800 dolarların konuşulduğu batarya maliyeti, günümüzde 140 dolar seviyesine geriledi. Elektrikli araçların, benzinli ve dizel motorlarla maliyet makası 100 dolar civarında eşitleniyor.