Türkiye Gazetesi

1980 yılında NASA'da çalışmaya başlayan jeomühendis Jim Green, 1 Ocak 2022 günü emekli oldu. 40 yıllık NASA macerasında Güneş sistemlerindeki manyetik ve elektrik alanlar üzerine çalışan mühendis, Mars planlarını New York Times'a anlattı.

Jim Green, Kızıl Gezegen'in koruyucu bir manyetik kalkanla kaplanması halinde Güneş’in atmosferi bozmasını engelleyebileceklerini belirtti. Böylece gezegende insanlar için yaşanabilir bir iklimin oluşacağını belirtti.

MARS YAŞANABİLİR HALE GELECEK

NASA'nın eski baş bilim sorumlusuna göre, Mars Güneş’in yüksek enerjili parçacıklarından korunursa sıcaklık ekvator bölgesinde artacak. Ayrıca Mars'ın kutup başlığının üzerindeki karbondioksit örtüsü de atmosfere dönecek.

Kendini yaşanabilir hale getirmeye başlayan Mars'ın gizli suları yüzeye çıkmaya başlayacak. Zamanla okyanus suları da ortaya çıkacak. Bu konudaki simülasyonlara göre, Mars Güneş kalkanı ile korunursa birkaç yıl içinde Dünya ile kıyaslanabilir alanlara sahip olacak.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın bu konuda daha ilginç bir fikri var. Musk, Mars'ın bazı bölgelerinin bombalanması sonucunda atmosferinin ısınacağını ve böylece yüzeyin altında donarak kilitli kalmış karbondioksitin salınacağını düşünüyor. SpaceX ve Tesla CEO'sunun Mars'ı dünyalaştırma planı büyük tepki çekmişti.

Elon Musk, Mars kolonisi için tarih verdi: Dünya ısınmadan gitmeliyiz Space X ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, insanları 5 ila 10 yıl içinde Mars'a indirmeyi hedeflediğini yineledi. Böylece Dünya yaklaşık 500 milyon yıl içinde yaşanamayacak kadar ısınmadan önce insan kolonisi kurmak istiyor.

Kızıl Gezegen'de beklenmedik keşif: Mars kayalarının kökeni belli oldu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Şubat ayında Mars’ın Jezero Krateri’ne keşif aracı Perseverance’ı indirdi. Perseverance bilim ekibinin açıklamasına göre, gezgin araç, bölgedeki en eski kayaların kaynağını keşfetti.