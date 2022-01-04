Türkiye Gazetesi

Samsung’un One UI 4 kullanıcı arayüzüne sahip yeni akıllı telefon modeli Galaxy S21 FE 5G sonunda resmen tanıtıldı. Daha fazla kişiselleştirme seçenekleri ve daha güçlü gizlilik denetimleri barındıran arayüz sayesinde kullanıcılar, ana ekran, ikonlar, bildirimler, duvar kağıtları ve çok daha fazlasını değiştirebiliyor.

Galaxy S21 FE 5G, 120 Hz yenileme hızına ve 6,4 inç 2340x1080 piksel AMOLED ekrana sahip. 5G bağlantısı destekli cihaz, Snapdragon 888 işlemciyle çalışacak. İşte cihazın diğer teknik özellikleri...

32 MEGAPİKSELLİK ÖN KAMERAYLA GALAXY S21 FE 5G

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli, tam anlamıyla özçekimlerin aranan ismi olacak. Çünkü Galaxy S21 FE 5G’nin ön kamerası 32 Megapiksel. Üçlü arka kamera kurulumu ise, OIS özellikli 12 Megapiksel ultra geniş + 12 Megapiksel ana + 8 Megapiksel üçüncül kameradan oluşuyor.

Galaxy S21 FE 5G'de çeşitli çekim modları da bulunuyor. Gece modu, 14 adede kadar görüntüyü çok kareli tek bir görüntüde birleştirebiliyor. Ayrıca yapay zeka (AI) yüz güzelleştirme modu, kaş ve dudaklardaki dokuları geliştirmek için derin öğrenmeyi kullanıyor. Object Eraser ise Google’ın Pixel 6 serisindeki Magic Eraser gibi dağınık nesnelerden kurtulmanızı sağlıyor.

Cebinize sığabilecek büyüklükte olan S21 FE 5G, önceki modele göre daha ince (7,9 mm) ve daha hafif (177 g). Ayrıca cihaz, Samsung'un ‘Contour Cut Design’ özelliğiyle geliştirildi. Yani kamera çıkıntısı arka kapağa çok iyi şekilde entegre edildi.

Galaxy serisinin yeni modeli iki gün dayanabilen 4.500 mAh pil kapasitesine sahip. Galaxy S21 FE 5G, 8/128GB modeli için 749 Euro iken, 11 Ocak'ta satışa çıkacak. Yeni akıllı telefon modeli, beyaz, grafit, lavanta ve siyah olmak üzere dört renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

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