Türkiye Gazetesi

Samsung’un tüketici ürünlerini daha çevre dostu hale getirme projesi yenilikçi cihazların ortaya çıkmasını sağlıyor. Son olarak Samsung, Wi-Fi yönlendiricilerinin yaydığı radyo frekansı sinyallerindeki enerjiyi yakalayarak şarj olan yeni bir TV kumandasını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Samsung, CES'te ‘Eco Remote’ isimli, oda ışığı, güneş ışığı veya bir USB kablosu ile şarj olan TV uzaktan kumandasını piyasaya sürdü. Etkinlikte Samsung yetkilileri, her yedi yılda bir 99 milyon AAA pilin atıldığını söyledi. Buradaki 7 yıl, TV kumandaları gibi bazı cihazların ortalama kullanım ömrünü ifade ediyor.

Bu pillerin çoğu ne yazık ki çöplüklere giderek zehirli maddelerin doğaya salınmasına neden oluyor. Sorunu çözmek için Samsung, küçük cihazlarını şarj edilebilir pillerle geliştirmeye başladı. Ayrıca şirketin yeni küçük cihazları, telefonlarla aynı şarj cihazlarını kullanıyor.

SAMSUNG TV KUMANDASI İLE ŞAŞIRTTI

CES 2022 öncesi Samsung, yeni uzaktan kumandasının daha farklı şekilde şarj olacağını açıkladı. Artık Samsung’un Eco Remote’u önceki şarj özelliklerine ek olarak, Wi-Fi yönlendiricilerin ürettiği radyo frekansı sinyallerindeki enerjiyi yakalayarak da güç sağlayacak.

Teknoloji devi ayrıca Eco Remote'a siyahın yanı sıra bir renk seçeneği daha ekledi. Diğer eşyalarla daha uyumlu hale gelmesi için beyaz renk seçeneğinin de bulunduğu açıklandı.

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