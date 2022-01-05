Türkiye Gazetesi

25 Aralık günü Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, evrende oluşan ilk yıldızları görüntülemeye çalışacak. Hubble ile aynı yolu izlemesi beklenen Webb, farklı olarak evrenin daha derin noktalarını keşfetmesi bekleniyor.

NASA, kısa süre önce yaptığı bir duyuruda James Webb Teleskobu’nun uçurtma şeklindeki güneş kalkanını başarıyla açtığını belirtti. Bu arada, devasa teleskobun güneş kalkanı da oldukça büyük. Zira tenis kortu büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor. Bu kalkan sayesinde teleskop, uzak cisimlerden gelen sinyalleri takip edecek.

SIRADA AYNALAR VAR

Peki, güneş kalkanı ne işe yarayacak? NASA, bu kalkanın Webb'deki araçların ısınmasını engelleyeceği ve soğutacağını açıkladı. Ancak James Webb Teleskobu'nun uzay yolculuğunda bir kritik eşik daha var. En büyüğü 6,5 metre genişliğindeki teleskop aynaları henüz açılmadı.

NASA Genel Merkezinde çalışan James Webb görevinin direktörü Greg Robinson, "Webb'in güneş kalkanını uzayda açmak, görevin başarısı için çok önemli inanılmaz bir kilometre taşı." şeklinde konuştu.

Greg Robinson, açıklamasının devamında ise, "Bu mühendislik harikasının tam anlamıyla ortaya çıkması için binlerce parçanın hassasiyetle çalışması gerekiyordu. Webb için şimdiye kadarki en cesur girişimlerden biri." dedi.

James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık'ta Fransız Guyanası'ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın Ariane-5 roketiyle uzaya gönderildi. 31 yıl önce uzaya fırlatılan ve görev süresinin sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi sayılıyor.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu'nun ömrü iki katına çıktı NASA liderliğindeki uzay ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu devasa James Webb Uzay Teleskobu’nu fırlattı. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatılan teleskop, NASA’nın efsanevi Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak.

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