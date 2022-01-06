Türkiye Gazetesi

Samsung Galaxy S21 FE modelinin teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 6,41 inç ekranıyla dikkat çeken telefon, Exynos 2100 işlemciyle çalışıyor. Özellikle kamera tarafıyla dikkatleri üzerine çeken bu cihaz, üst segment telefon arayanlar için bir alternatif.

Galaxy S21 FE’nin özellikleri:

Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı

İşlemci: Exynos 2100

RAM ve Depolama: 8 GB (LPDDR5), 128 GB / 256 GB

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Batarya: 4.500 mAh, 25 watt kablolu ve 15 watt kablosuz hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0

11 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Samsung Türkiye resmi sitesinde görünen Galaxy S21 FE, grafit, beyaz, lavanta ve siyah renk seçenekleriyle satılıyor. 8 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip versiyonu 10 bin 999 TL iken, 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip daha üst versiyonu ise 11 bin 999 TL'den satışa çıkıyor.

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