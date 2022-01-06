Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’nın alt şirketi WhatsApp, dünyada en fazla kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip platform, sürümü 22.1.71’e çıkararak yeni güncellemelerini gösterdi.

Bu güncelleme ile biri grup sohbetinde sizden bahsederse ya da sizin mesajınızını yanıtlarsa bildirimde görünecek. En yeni WhatsApp güncellemelerini haberleştiren WABETAInfo sitesi, ekran görüntüleri ile yeni bildirim formatını gösterdi.

İlk ekran görüntüsü, birinin mesajı yanıtlaması durumunda nasıl bir bildirim gideceğini gösterirken, ikincisi ise bir kişiden bahsedildiğinde ne olduğunu ortaya koyuyor.

WhatsApp, bu özelliği sadece grup sohbetleri için aktif etmeye hazırlanıyor ve şu anda herkese açık olmadığını belirtelim.

WhatsApp, 2022'nin ilk bomba özelliğini duyurdu: Bildirimler değişiyor Teknoloji devi Meta’ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp, 2021 yılını inişli çıkışlı bir şekilde tamamladı. Popüler uygulamanın geliştiricileri, 2022’nin ilk büyük güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp, biri size mesaj gönderdiğinde kişinin fotoğrafını ve ismini bildirime ekleyecek.

WhatsApp yıllar sonra değiştiriyor: Sesli görüşmelerde yeni özellik Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma platformlarından WhatsApp, 2015 yılından bu yana kullanıcılarına sesli arama özelliği sunuyor. Ancak yıllar sonra platform, bu özelliğinde köklü bir değişim yapacak.