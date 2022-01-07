Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon üreticisi Honor, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla Magic V modeline ait kısıtlı fotoğrafları yayınladı. Hatta şirket, 10 Ocak günü telefonun tanıtılacağını resmen duyurdu.

Sızıntı kaynağı Ishaan Agarwal, Honor Magic V’nin teknik detaylarını ortaya koyan görselleri paylaştı. 2272×1984 ekran çözünürlüğüne ve 90Hz yenileme hızına sahip Honor Magic V, 7.9 inç OLED ana ekran ile gelecek. Dış kapak ise 120Hz yenileme hızına ve 6.45 inç FHD+ ekrana sahip.

HONOR MAGIC V ÖZELLİKLERİ

Honor Magic V gücünü, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 1 SoC işlemcisinden alacak. Bunun yanı sıra 12GB RAM ve 256GB ya da 512GB depolama seçenekleri mevcut.

Telefonun arka panelinde ise dikey yönde bir kamera kurulumu bulunacak. Üçlü kamera, 50 Megapiksel f/1.9 ana kamera, 50 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera ve 50 Megapiksel f/2.0 ‘Spectrum Enhanced’den oluşacak. Ön kamera ise 42 Megapiksel olacak.

66W hızlı şarj destekli 4.760mAh pile sahip olacağını belirtelim. Android 12 işletim sistemi tabanlı MagicUI 6 arayüzü ile gelecek cihazın turuncu, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunacak.

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