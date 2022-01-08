Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl uzaya giden bir roketin burun konisi üzerinde bir sanatçının resimlerini uçuran Uplift Aerospace, uzay istasyonunda mücevher, sanat eseri ve diğer değerli eşyaları sergilemek için Constellation Vault’un yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Uzayda ticareti başlatmak isteyen Uplift'in yeni "Space+" topluluğunun üyeleri, uzaydaki eşyaları görüntülemek için kasaya erişebilecek. Üyeler, bu eşyaları satın alma ve hatta kendi istedikleri eşyaları gönderme imkanına sahip olacak.

NASA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Uplift Aerospace, Constellation Vault'u uzaya gönderip sonra tekrar Dünya'ya geri döndürmek için NASA ile geri ödenebilir bir Uzay Yasası Anlaşması imzaladı.

Uplift'in Space+ NFT'lerini satın alanlar veya sahipleri, uzay istasyonuna bir eşya göndermek gibi imkanlara sahip olacak. Bununla birlikte, ilerleyen zamanlarda Uplift Aerospace, Space+ topluluğunun Ay’a robotik bir gezici fırlatmasını planlıyor.

Uplift Aerospace'in CEO'su Josh Hanes, kasanın boyutunun küçük bir dolap kadar olduğunu ve gönderilecek eşyaların türüne ve sayısına bağlı olarak değişeceğini söyledi. Bunun yanı sıra, ürünlere erişimin nasıl sağlanacağını henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Uplift'in ilk kasasının bu yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde uzaya fırlatılması bekleniyor. İlk Space+ NFT'lerin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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