Türkiye Gazetesi

Çin'in Yutu-2 gezgini, Ay’ın uzak tarafında ilginç bir şey gördü. Görüntü bulanıktı ancak Ay’ın yüzeyinde duran bir küpe benziyordu. Şekli sadece bir Ay taşı olamayacak kadar kesin görünüyordu.

Bilimkurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın "2001: A Space Odyssey" filmindeki monolit gibi uzaylı ziyaretinden kalan bir şey olabileceği bile düşünüldü. Çin'in uzay yetkilileri küp şeklindeki cisme "gizemli kulübe" adını verdi. Ayrıca “Ay küpü” diyenler de oldu.

Ayrıca kayanın bir tavşana ve önündeki taşlardan birinin de havuca benzediğini söyleyenler de oldu. Bu arada, gezgin aracın adının anlamı da “yeşim tavşanı”.

YUTU-2 YAKLAŞTI, KAYA OLDUĞU ANLAŞILDI

Yutu-2, cisme daha yakından bakmak için gönderildi ve haftalar sonra gezgin araç, küpün yakınına ulaştı. Çin Ulusal Uzay Ajansı’na bağlı Our Space, cismin yakın görüntülerine dayanarak, bir kaya olduğunu açıkladı.

Önceki görüntüde mükemmel görünen geometrik şekil, aslında sadece açı, ışık ve gölge oyunuymuş.

Yutu-2 gezgini, Chang'e-4 görevinin bir parçası olarak Ay’ın Von Kármán kraterinde keşif yapıyor.

Üç yıl önce Ay’ın Dünya’ya uzak tarafına indirilen araç, o günden bu yana bin metreden fazla yol kat etti. Yutu-2 ayrıca Ay’ın uzak tarafına inen ilk uzay aracı olarak kayıtlara geçti.

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