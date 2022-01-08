Türkiye Gazetesi

Red Bull, Türkiye'de kendini göstermek isteyen yeni ve yetenekli yayıncılara destek oluyor. Red Bull Wing My Room projesinde en iyi olmak için yarışmaya başvuran yüzlerce yayıncı arasından ilk üçe kalanlar, milyonların takip ettiği Pelin ‘Pqueen' Baynazoğlu'nun Twitch kanalına canlı yayın konuğu oldu. Yeteneğini gösterme ve Pqueen'in yayıncılık tecrübelerinden faydalanma fırsatı yakalayan 3 isimden Tolga Şenel, Pqueen tarafından birinci seçilerek Red Bull Wing My Room'u kazanmayı başardı. Tolga'nın yayın yaptığı oda ve yayın ekipmanları, Monster Notebook'un da desteğiyle hayallerinin de ötesine geçecek şekilde yenilendi. Türkiye'nin yeni yayıncısının odasının değişim süreci ise markanın oyun dünyasına özel sosyal medya kanalı Red Bull GamerSZon'da yayınlandı.

Yarışmayı kazanan Pqueen'in yayınında belli oldu

Yarışmaya özel olarak yaptıkları yayınlarla ilk üçe girmeyi başaranlar, yeteneklerini gösterme ve Pqueen'in konuğu olarak kanallarını tanıtma imkanı yakaladı. Pqueen'in kanalındaki canlı finalin ardından Ankara'da yaşayan Tolga Şenel, yarışmayı kazanan yayıncı olmayı başardı. tasarım ekibi, Tolga'yı daha yakından tanıyıp hayallerindeki odayı tasarlamak için evine konuk oldu.

Kazanan hayallerindeki odaya kavuştu

Bu süreçte Şenel'i yakından tanıma fırsatı bulan tasarım ekibi, Monster Notebook'un da desteğiyle Türkiye'nin yeni yayıncısının odasını üstün performanslı ürünlerle yeniledi. Wing My Room kazananının odasının yenilenme süreci, Pqueen'in kendine özgü sunumuyla GamerSZon sosyal medya kanalında yayınlandı.