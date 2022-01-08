Teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 Lite ve W22 5G model akıllı telefonlarına da One UI 4 kararlı güncellemesini gönderdi. One UI 4, SM-G770F model koduna sahip Galaxy S10 Lite'ın uluslararası varyantı için kullanıma sunuluyor. Bunun yanı sıra Çin’de satılan daha üst Galaxy Z Fold3 modeli W22 5G de One UI 4'ü alan cihazlar arasına girdi.
One UI 4 güncellemesini almak için kullanıcıların Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak güncellemeyi yüklemesi gerekiyor.
HANGİ SAMSUNG TELEFONLAR LİSTEDE?
Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra 5G’nin ardından One UI 4 güncellemesi alan cihazlara yenileri eklendi. Bu konuda Samsung, en yeni telefonlarının yanı sıra daha eski modellerini de güncelleme listesine almaya çalışıyor.
Samsung'un yeni arayüz güncellemesini alacak tüm telefonlar şu şekilde:
- Galaxy Z Fold2
- Galaxy Z Fold3 5G
- Galaxy Z Flip3 5G
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S20 - Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S10 - Galaxy S10e
- Galaxy S10 Plus
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 Plus
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy A52
- Galaxy A72
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7 Plus
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