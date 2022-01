Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 Lite ve W22 5G model akıllı telefonlarına da One UI 4 kararlı güncellemesini gönderdi. One UI 4, SM-G770F model koduna sahip Galaxy S10 Lite'ın uluslararası varyantı için kullanıma sunuluyor. Bunun yanı sıra Çin’de satılan daha üst Galaxy Z Fold3 modeli W22 5G de One UI 4'ü alan cihazlar arasına girdi.

One UI 4 güncellemesini almak için kullanıcıların Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak güncellemeyi yüklemesi gerekiyor.

HANGİ SAMSUNG TELEFONLAR LİSTEDE?

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra 5G’nin ardından One UI 4 güncellemesi alan cihazlara yenileri eklendi. Bu konuda Samsung, en yeni telefonlarının yanı sıra daha eski modellerini de güncelleme listesine almaya çalışıyor.

Samsung'un yeni arayüz güncellemesini alacak tüm telefonlar şu şekilde:

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20 - Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S10 - Galaxy S10e

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A52

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 Plus

Samsung Galaxy S22 serisine ait görüntüler ortaya çıktı Samsung, Galaxy S22 serisinin yolda olduğunu gösterdi. Akıllı telefon serisinin donanımını ve tasarımını gösteren sızıntılar ortaya çıktı. Galaxy S22'nin temel modeli, Samsung'un yıllardır en küçük amiral gemilerinden biri olacak.

Samsung'dan akıl almaz bir teknoloji: Wi-Fi sinyalinden şarj oluyor Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) en yeni enerji tasarrufu ürünlerini tanıtacak. Etkinliğin dikkat çeken ürünlerinden biri hiç şüphesiz bir TV kumandası olacak. Çünkü bu kumanda, evlerde bulunan Wi-Fi yönlendiricilerinden enerji sağlıyor. Peki nasıl? İşte cevabı…