Türkiye Gazetesi

Çinli teknoloji üreticisi Oppo, Snapdragon 680 yonga setine sahip uygun fiyatlı bir telefonu piyasaya sürüyor. Oppo A36 ismiyle çıkan cihaz, 90Hz yenileme hızına ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ekranla geliyor. Ancak yalnızca 720p çözünürlüğe sahip 6.56” bir LCD ekran bulunuyor.

Bütçe dostu yeni akıllı telefonun ön kamerası 8 Megapiksel iken, sensörü ekranın sol üst köşesinde yer alıyor. Arkada ise iki büyük, dikey yönde hizalanmış çift kamera bulunuyor. Ana arka kamera 13 Megapiksel iken, 2 Megapiksellik portre sensörüne de sahip.

ANDROID 11 İLE GELİYOR

Oppo’nun yeni akıllı telefon modeli kamera tarafında kullanıcıları biraz üzecek ancak 8GB RAM ve 256GB depolama özelliği oldukça iyi görünüyor. Bunun yanı sıra Oppo A36, Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile çalışacak.

5.000 mAh pil gücüne sahip cihaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Şu anda yalnızca Çin’de satışa çıkan telefonun fiyatı ise 250 dolar.

OPPO arka ekranlı telefonla geliyor: İşte özellikleri Çinli teknoloji üreticilerinden OPPO, yeni bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. OPPO, arka tarafında ekran bulunan yeni akıllı telefon modeli için patent almaya çalışırken göründü.

OPPO'dan yeni akıllı telefon: K9x geliyor! Akıllı telefonları ve akıllı saatleri ile tanınan OPPO, hız kesmeden yeni cihazlar geliştirmeye devam ediyor. OPPO K9x akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanırken cihazın özellikleri ortaya çıktı.