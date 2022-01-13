Türkiye Gazetesi

Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. App Annie adlı uygulama izleme firması da insanların cep telefonu uygulamalarında ne kadar zaman geçirdiğine dair bir araştırma yaptı. Araştırmada, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

4,8 SAATİMİZİ CEP TELEFONU UYGULAMALARINA AYIRIYORUZ

App Annie tarafından yapılan araştırmada, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığını ortaya koydu. Buda insanların uyanık olduğu sürenin üçte birlik kısmına denk düşüyor.

10 MOBİL UYGULAMA HAZIRLANDI

Yapılan araştırma, Türkiye, Hindistan, Meksika, Japonya, Singapur ve Kanada dahil olmak üzere 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

TİKTOK ZİRVEDE

Sunulan verilere göre, TikTok 2020’ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYORLAR

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.

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