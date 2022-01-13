Türkiye Gazetesi

Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Mozilla Firefox, son birkaç saatir erişim sorunları yaşıyor. Popüler tarayıcı raporlara göre, internet sitelerine girmiyor ve diğer yüklemeleri yapamıyor. Sorun şu an için sadece Mac ve Windows tabanlı bilgisayarlarda yaşanıyor.

MOZILLA FIREFOX SORUN GİDERME

Ülkemizdeki kullanıcılarda başta olmak üzere hemen hemen pek çok kullanıcı, Firefox tarayıcısının erişimle ilgili problemler yaşadığını bildirdi. Şirket, henüz bu konuyla ilgili bir çözüm bulamadı. Ancak yaşanan sorunun uygulamayla alakalı olmadığı bildirildi.

Mozilla tarafından yapılan açıklamaya göre Firefox tarayıcısındaki erişim sorunu, tamamen sunucudan kaynaklı bir sorun. Sunucuları HTTP3'e güncelleyen şirket, tarayıcının bu sunucuya bağlantı sağlayamadığını ifade etti.

Kullanıcıların bir kısmı ise, Firefox için geçici çözümler buldu. Eğer sizler de Firefox'ta erişim sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

Firefox tarayıcısını yeni ve boş bir pencerede açın Ardından adres çubuğuna about:config yazın ve Return tuşuna basın Daha sonra görüntülenen yapılandırma ekranından network.http3.enabled ögesini arayın Ayarı false olarak değiştirin ve tarayıcınızı yeniden başlatın. Hepsi bu kadar.

Eğer yukarıdaki adımları uyguladığınızda sorun çözülmüyorsa, alternatif olarak farklı bir tarayıcı kullanabilirsiniz. Bunun için Google Chrome, Opera ya da Microsoft Edge tarayıcılarına göz atabilirsiniz.