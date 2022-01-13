Türkiye Gazetesi

ABD’li teknoloji devinin bu yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 14 serisi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. TrendForce’un hazırladığı yeni bir rapor, iPhone 14 Pro'nun 48 Megapiksel ana kamerayla geleceğine dair önceki iddiaları doğruluyor.

iPhone takipçilerinin bildiği üzere Apple, ana kamera çözünürlüğünde büyük değişiklik yapmıyor. Eğer 48 Megapiksel iddiası doğruysa, Apple iPhone’larda ana kamerada üçüncü kez yükseltme yapacak.

8K VİDEO İÇİN DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

Apple'ın Pro telefonlarında 8K video için daha yüksek çözünürlüğe ihtiyacı olacak. Ancak sahneye bağlı olarak farklı çözünürlüklerde de çekim yapacak. Bir portre veya bir manzara daha fazla megapiksel kullanabilirken, düşük ışıklı bir fotoğraf 12 Megapiksele kadar piksel gruplaması yapabilir.

Bu arada, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, birkaç kez iPhone 14 Pro’nun 48 Megapiksel ana kamerayla geleceğine işaret etti. Ayrıca, 2023'te iPhone 15 ile bir periskop zoomun geleceğini de söyledi. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

IPHONE 14 EKRAN TASARIMI NASIL OLACAK?

iPhone 14 Pro’nun ekran tasarımına gelirsek bu konuda bir iddia dikkat çekiyor. Bazı teknoloji analistleri, yeni akıllı telefonun delikli ekran tasarımına sahip olacağını söylüyor. Ancak kısa süre önce ortaya atılan bir mühendislik taslağına göre, iPhone 14 Pro ve Pro Max hem delikli hem de kapsül şeklinde ön kamera tasarımıyla gelecek.

Apple, iPhone 14 Pro tasarımıyla bir ilki getirecek Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max telefonlarında yeni bir kamera tasarımını benimseyebilir. Yeni söylentilere göre, teknoloji devinin ön kamerada hem delikli hem de kapsül tasarımı benimsemesi bekleniyor.

Apple'dan radikal değişiklik: iPhone tasarımı değişiyor Özellikle iPhone model akıllı telefonları ile ön plana çıkan Apple, iPhone kullanıcılarının en çok eleştirdiği bir özelliği değiştirmeye çalışıyor. Sızıntı kaynaklarına göre Apple'ın çentikli ekran tasarımından vazgeçmesi an meselesi.