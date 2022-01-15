Türkiye Gazetesi

Apple’ın yeni nesil iPhone’ları piyasaya sürmesine henüz birkaç ay var. Ancak son zamanlarda hem iPhone SE 3, hem de iPhone 14 serisiyle ilgili sızıntılar artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde iPhone 14 serisinin delikli ekran tasarımını kullanacağına dair görseller ortaya çıkarken, şimdi ise telefonların ekranıyla ilgili bir başka detay daha ortaya çıktı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Apple, iPhone 14 ile birlikte beklenen tasarım yinelemesini gerçekleştirecek. Son birkaç yıldır telefonlarında çentikli tasarıma yer veren şirket, özellikle ekran tarafında gözle görülür derecede değişiklik yapacak.

IPHONE 14 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ NETLEŞİYOR

İPhone 13 serisi, bilindiği üzere farklı ekran yenileme hızlarıyla geldi. Standart modelde 60Hz yenileme hızına sahip ekrana yer veren Apple, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde ise tercihini 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlardan yana yaptı.

İPhone 14 serisi ise ekran tarafında iPhone 13 serisinden biraz farklı olacak. Yakın zamanlı rapora göre Apple yeni modellerinin tümünde 120Hz yenileme hızını ve ProMotion özelliğini destekleyen ekranla yer cerecek. Yani iPhone 13’ün standart modelinde 120Hz ProMotion ekran kullanılmazken, iPhone 14 serisinde baştan sonra 120H’lik ekranlar kullanılacak.

Sızıntıyı yapan kaynak ayrıca, iPhone 14 modellerinin RAM seçeneklerine de değindi. Bu bağlamda Apple’ın iPhone 13 serisindeki 4 GB RAM’e kıyasla, iPhone 14 serisini 6 GB RAM ile satışa sunması bekleniyor.