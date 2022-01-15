Türkiye Gazetesi

Antarktika'da 1984 yılında keşfedilen dört milyar yıllık bir göktaşı, NASA liderliğindeki bir grup bilim insanının 1996'da mikroskobik bakteri fosilleri içerdiğini söylemesinin ardından gündem olmuştu.

Dönemin ABD başkanı Bill Clinton, keşif hakkında konuşarak "evrenimize dair bilimin şimdiye kadar ortaya çıkardığı en çarpıcı bulgulardan biri" olabileceğini söyledi. Hatta göktaşının Mars’ta hayatın izlerini gösterebileceğini iddia etti.

MARS SUYU BULUNMADI

O tarihte bile bilim insanları NASA’nın bulgularına şüpheyle yaklaştı. Nihayetinde araştırmacılar, 20 yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştıkları göktaşının su ve kayadan ibaret olduğunu buldu.

ABD’deki Carnegie Bilim Enstitüsü uzmanları, göktaşını inceledi ve karbonca zengin bileşiklerin aslında kaya üzerinde uzun süre akan tuzlu suyun sonucu olduğunu anladılar.

Ekip, göktaşının Mars'ın ilk dönemlerinde iki çarpışma sonucu oluştuğunu düşünüyor. Üçüncü çarpışmada ise kaya, Kızıl Gezegenden çıkarak milyonlarca yıl önce uzaya ulaştı ve sonunda Dünya'ya düştü.

Mars'ı dünyalaştırmak için Güneş'i kalkanla engellemek istiyorlar ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) baş bilim insanı Jim Green, Mars için Güneş kalkanı projesini anlattı. Green, yüksek enerjili Güneş parçacıklarından korumak için Mars'ın manyetik kalkanla kaplanması gerektiğini açıkladı.

Elon Musk, Mars kolonisi için tarih verdi: Dünya ısınmadan gitmeliyiz Space X ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, insanları 5 ila 10 yıl içinde Mars'a indirmeyi hedeflediğini yineledi. Böylece Dünya yaklaşık 500 milyon yıl içinde yaşanamayacak kadar ısınmadan önce insan kolonisi kurmak istiyor.