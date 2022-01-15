Türkiye Gazetesi

Son yılların popüler mesleği 'YouTuber'lık özellikle Z kuşağının ilgisini çekiyor. Maddi kazancın yanı sıra popülerlik de sağlayan içerik üreticiliğinde sınır bulunmuyor. Oyun oynayanlar, vlog çekenler ve bilgilendirici içerik üretenler de dahil olmak üzere birçok alanda video çeken içerik üreticileri, servetlerine servet katıyor. Sadece 2021 yılında YouTuberlar yaklaşık 300 milyon dolar kazanç elde ettiler. İçerik üreticilerinin kazançlarının yaklaşık olarak yarısı ise reklam gelirinden.

YOUTUBE'DA ZİRVE MRBEAST'İN

Forbes tarafından yayımlanan 2021 yılının YouTube'dan en çok para kazanan içerik üreticileri listesinde zirvede yer alan isim tam 54 milyon dolar kazanç elde etti. Ünlü YouTuber MeBeast, 88 milyonu aşkın abonesi bulunan kanalı ile rakiplerini kazanç konusunda geride bıraktı. MrBeast, düzenlediği 'gerçek Squid Game'de 456 bin dolar nakit para ödülü dağıttı ve video bir ayda 200 milyondan fazla izlenme oranı yakaladı.



MrBeast, Squid Game videosu ile rekorlar kırıyor

JAKE PAUL'UN KAZANCI 45 MİLYON DOLAR

MMA dövüşçüleriyle karşı karşıya gelen Jake Paul, 45 milyon dolar kazançla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise video oyun içerikleri üreten Markiplier bulunuyor. Markiplier'in kazancı ise 38 milyon dolar.

'Rhett and Link' kanalı zamanla YouTube'un en gözde kanallarından biri haline geldi ve 4. sırada yer aldı. Kanal, 2021'de 30 milyon dolar kazandı. Çeşitli oyunlar oynadığı videolar paylaşan Unspeakable da 28,5 milyon dolarla listede 5. oldu.

Rhett and Link

4 YAŞINDAN BERİ İÇERİK ÜRETİYOR

40,3 milyon takipçisi olan 7 yaşındaki Nastya, 28 milyon dolar kazanırken onu bir diğer çocuk yıldız takip etti. 4 yaşından beri içerik üreten ve şu anda 10 yaşında olan Ryan, 'Ryan's World' adlı kanalı ile 27 milyon dolar kazandı.

Listenin kalanında yer alan isimler ise şöyle;

Dude Perfect kanalı 20 milyon dolarla 8. sırada yer aldı. Logan Paul da 18 milyon dolarla 9. oldu. Birden fazla YouTube kanalı yöneten Preston Arsement ise 16 milyon dolar kazançla 10. sırada yer alıyor.

'YouTuber'ların vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu Sosyal medya platformu Youtube'da içerik üreterek milyonlarca lira kazanan kişilere yönelik vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre 2022 yılında YouTuber 'ların hesabına yatan para 880 bin lirayı aşmadığı sürece gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

'Ölmedim videosu' çeken Youtuber 1 gün sonra feci şekilde hayatını kaybetti 57 yaşına giren YouTuber Tor Eckhoff doğum gününde bir video yayınlayarak "Ben ölmedim, 57'ye giriyorum" diyerek takipçileri ile mutlu anlarını paylaşırken, videounun üzerinde bir gün geçmeden Tor feci şekilde hayatını kaybetti.