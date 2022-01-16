Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Covid salgını ile birlikte önce geçici olarak başlayan evden çalışma, pek çok firma için kalıcı hâle geldi. Buna paralel olarak da güvenlik konusu önem kazandı. Evden çalışılırken uzaktan ofis ağına erişiliyor ve sanki ofis yerel ağındaymış gibi çalışılıyor. Bir açık durumunda, eğer ev ağı yeterince güvenli değilse şirket bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi riski oluşuyor.

BUNLARA DİKKAT!

Bu sebeple evden çalışmayı kalıcı hâle getiren şirketler bazı tedbirler alıyor. Evden çalışanların ağ güvenliği için kendilerinin dikkat edeceği ve yapabileceği şeyler de var. Kablosuz ağ pazarının lider markası TP-Link ağ güvenliği konusunda kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

> Evden çalışanların modem ya da yönlendiricilerinin mutlaka VPN özelliğine sahip olması gerekiyor. Modemlerdeki VPN özellikleri arasında en yaygın kullanılan IPsec VPN sayesinde herhangi bir ağa bağlanırken bağlantının, gönderilen/alınan paketlerin şifrelendiğini ve kimlik tespitinin engellendiğini söyleyen uzmanlar, VPN özellikli modem/router kullananların IPsec VPN bağlantı seçeneğini tercih etmelerini öneriyorlar. Bu sayede IP adreslerinin gizleneceğini ve şirket bilgilerinin de güvende olacağını vurguluyorlar.

> Evden çalışanların mutlaka dikkat etmesi gereken bir başka konu ise ağ adı ve şifresi. TP-Link mühendisleri, mutlaka güvenli bir ağ şifresi oluşturulmasını önemle belirtiyorlar. Harf ve rakamların karışık olarak kullanıldığı, uzun ve kırılması zor şifrelerin tercih edilmesini öneriyorlar.

> Evden çalışanların elbette evlerine konuklar da geliyor ve gelen konuklar ev ağına bağlanmak isteyebiliyorlar. Ağ adının ve şifresinin tanıdık da olsa başkalarıyla paylaşılmasının, ağ güvenliği için ciddi bir risk olduğunu belirten TP-Link mühendisleri, yeni nesil modem/router’larda Misafir Ağı özelliğinin olduğunu, dolayısıyla kullanıcıların ağ adı ve şifresini öğrenmelerine gerek kalmadan internete erişebileceklerine dikkat çekiyor.

> Ev ağına dışarıdan bir cihazın bağlanması da önemli bir problem ve risk. Ev ağına mevcut cihazlar dışında farklı bir cihaz bağlandığında Tether uygulaması üzerinde uyarı alınıyor ve bu istenmeyen cihazların ağa erişimi engellenebiliyor.

> Evden çalışanların ağ ürünlerinin yazılımlarının güncellemeleri de hayati önem taşıyor.

Türkiye’nin Siber Kalesi: Saldırıları tespit edip engelliyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye’ye yönelik saldırıları anlık tespit ederek müdahalelerde bulunuyor. USOM tarafından gerçekleştirilen siber güvenlik faaliyetleri kapsamında Kasım ayının başına kadar 27 bin 408 zararlı bağlantı tespit edilirken, 8 bin 841 resmi siber güvenlik açığı yazısı gönderildi.

Türk Telekom'dan siber güvenlikte ‘yerli ekosisteme' destek Türk Telekom, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” anlayışıyla, siber güvenlik alanındaki yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. ‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye’nin veri güvenliğini korumak için yerli ve millî ekosisteme destek veriyor, ülkemizi kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen bir ülke hâline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.