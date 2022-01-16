Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Arama kurtarma birliklerinin ve deniz emniyetinin gerçekleştirdiği su altı arama kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak kullanılan drone’lar, özellikle derin ve karanlık deniz altında görev yapıyor. Su altı drone’larının dalgıçların hayatını riske etmesini önlediğini vurgulayan Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız “Dalgıçların tehlikeli bölgelerde hayatını riske etmesini önlemesi, hızlı hareket etmesi, kolay yer tespiti yapması ve eş zamanlı görüntü alma özellikleriyle su altı drone’ların arama kurtarma çalışmalarında önümüzdeki günlerde daha da fazla kullanılacağını düşünüyorum” dedi.

Kadına şiddette karşı 'drone'lu çözümü İngiltere'de kadınlar drone ile korunacak. Akıllı telefon uygulaması üzerinden çağrılan drone saldırganlara müdahale edecek.

Drone pazarı 50 milyon dolara uçuyor Türkiye’de drone kullanımı her yıl katlanarak artıyor. Hem hobi hem ticari amaçlı olarak drone kullanımının yaygınlaştığını belirten Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız, 2021 yılında Türkiye’de drone pazarının 35 milyon dolara ulaştığını söyledi.