Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Honor Choice R1 Cleaner robot süpürge sahip olduğu 2.600 pa’lık emiş gücü ile yüksek bir performans sunuyor ve 510 ml toz haznesi, 300 ml’lik su haznesi ile uzun bir kullanım süresi sağlıyor. İki adet yan fırçası ile sert yüzeyler ve halılarda kullanabileceğiniz Honor Choice R1 Cleaner, jiroskop sensörü sayesinde evin haritasını çıkarabiliyor. Robot süpürge aynı zamanda otomatik, kenar süpürme, sabit bir noktaya odaklanma ve programlı temizleme gibi modlara sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa desteği bulunan süpürge sesli olarak da kullanılabiliyor.

Honor’un ilk katlanabilir telefonunun özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı Çinli teknoloji devi Huawei’nin eski alt markası Honor, ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic V’yi piyasaya sürmeye çok yakın. Samsung Galaxy Z Fold 3 OPPO Find N benzeri katlanabilir formattaki Magic V’nin teknik özellikleri sızdı.

Honor'dan akıllı çıkarma: Yeni ürünlerini tanıttı Huawei’den ayrılarak kendi yolunu çizen Honor, yeni modelleri ile iddialı geliyor.