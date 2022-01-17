Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.22.3.5'e yükseltti. Bu güncelleme ile yeni özellikler de göründü. Dikkat çekici yeni bir işlev kullanıcıları memnun edeceğe benziyor.

Mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcıların bir kalem yardımıyla resimlere ve videolara çizim yapmasını sağlayacak bir işlevi düzenliyor. Mevcut kaleme ek olarak WhatsApp, iki yeni kalemi daha bu işleve entegre edecek.

WHATSAPP GÖRÜNTÜ BULANIKLAŞTIRMA YOLDA

WhatsApp’ın test ettiği bir diğer özellik ise görüntü bulanıklaştırma. Daha önce bu işlevin iOS’a geleceği ortaya çıkmıştı ve artık Android için de çalışmalar var.

Bunun yanı sıra bir diğer test aşamasındaki özellik ise WhatsApp masaüstü sürümünde. Buna göre, artık sohbet balonları daha koyu yeşil olacak ve karanlık mod gelecek.

WhatsApp, yeni çizim araçlarını gelecekteki bir güncellemede yayınlamayı planlıyor. Bu özellik geliştirilme aşamasında olduğu için beta test kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.

WhatsApp grup sohbeti bildiriminde göründü: Güncelleme geliyor Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi ve sürümü 22.1.71'e çıkardı. Kullanıcılarını memnun etmek için yoğun şekilde çalışan platform, grup sohbetleri, bildirimler ve gizlilik ayarlarında yapmaya çalıştığı değişiklikler ile dikkat çekiyor.

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