Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketleri hakkında önemli sızıntılar yapan 9to5Mac internet sitesi, Apple’ın iPhone 13 modellerinde "Gürültü Engelleme" özelliğini kaldırdığını buldu. Gürültü Engelleme, önceki iPhone'ların temel bir özelliği iken Apple’ın neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Ancak bu konuda bazı önemli noktalar ortaya çıktı.

Öncelikle, Gürültü Engelleme’nin ne olduğunu kısaca açıklayalım. Bu özellik, telefonu kulağınıza tuttuğunuzda ortam gürültüsünü azaltıyor. Böylece telefon görüşmeleri daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor.

IPHONE 13'TE ERİŞİM KAPALI

Apple Destek ekibine ulaşarak yeni telefonlarda neden bu özelliğin görünmediğini soran bir kullanıcı, "Telefon Gürültü Önleme iPhone 13 modellerinde mevcut değil, bu yüzden ‘Erişilebilirlik’ ayarlarında bu seçeneği görmüyorsunuz" cevabını aldı.

Kullanıcı, bunun nedenini sorduğunda ise destek ekibi net bir cevap vermeyerek sadece özelliğin "desteklenmediğini" belirtti. Bunun yanı sıra, Gürültü Engelleme, eski iPhone modellerinde iOS 15 sürümü ile hâlâ kullanılabiliyor.

Bu arada, iPhone 13 satışa çıktıktan kısa bir süre sonra Reddit ve Apple destek forumlarında bu konu tartışılmaya başlanmıştı.

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