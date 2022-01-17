Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Meta kısa süre önce Facebook Messenger ve Instagram'da uçtan uca şifreleme uygulayacağını açıkladı. Ancak İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, Facebook’un bu kararına karşı olduklarını duyurdu.

Rolling Stone’daki bir habere göre, Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı uçtan uca şifrelemeye karşı kamuoyunu harekete geçirmek için bir reklam kampanyası başlatmayı planlıyor.

Haberde, Birleşik Krallık hükümetinin M&C Saatchi reklam ajansı tarafından oluşturulan bir halkla ilişkiler hareketinde, hayır kurumları ve kolluk kuvvetleriyle ekip kurmayı planladığı belirtiliyor.

META İLE İNGİLTERE ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Uçtan uca şifreleme sayesinde kullanıcıların mesajları üçüncü tarafların gözetiminden korunuyor. Ancak İngiltere hükümetine göre, bu şifreleme sistemi çevrimiçi çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmaları da engelliyor. Bu nedenle, kampanyanın amacı uçtan uca şifrelemeye karşı insanları harekete geçirmek.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rolling Stone'a yaptığı açıklamada, “Uçtan uca şifrelemenin çocukları güvende tutma çabamız üzerindeki etkisine ilişkin endişelerimizi paylaşan birçok kuruluşu bir araya getirmek için M&C Saatchi ile anlaştık.” dedi.

İçişleri Bakanlığı bu kampanya için 534 bin sterlin ayırdı. Bu arada, reklam kampanyasının içeriği hakkında da bilgiler yer alıyor. Siyaha dönen bir cam kutuda çocukların ve yetişkinlerin olacağı söyleniyor.

BİRÇOK KİŞİ UÇTAN UCA ŞİFRELEMEYİ BİLMİYOR

Rapora göre, halkın çoğu uçtan uca şifrelemeyi hiç duymadığı için kampanyanın başarı ihtimali daha yüksek olabilir. Bu arada, uçtan uca şifrelemeye karşı bu hareketin mahremiyet tartışmalarını başlatmaması gerektiği de belirtiliyor.

Bununla birlikte, bir grup kişi ise uçtan uca şifreleme eksikliğinin tam tersi bir etkiye yol açacağını söyledi. Internet Society'den Robin Wilton, "Güçlü şifreleme olmadan çocuklar çevrimiçi ortamda her zamankinden daha savunmasız. Şifreleme kişisel güvenliği ve ulusal güvenliği korur... Hükümetin önerdiği şey herkesi riske atıyor" dedi.

Signal, Telegram, WhatsApp ve Apple'ın iMessage'ı gibi mesajlaşma platformlarının tümü, gönderici ve alıcı arasındaki iletişime servis sağlayıcılar da dahil olmak üzere herhangi birinin erişmesini engelleyen uçtan uca şifreleme kullanıyor. Güvenlik uzmanları, bu tür platformlarda şifreli sistemlerin zayıflamasının herkes için güvenlik tehdidi oluşturabileceğini savunuyor.

Çin Uygur Türklerine yönelik Facebook ve Twitter üzerinden bilgi topluyor Çin Uygur Türklerine yönelik Facebook ve Twitter üzerinden bilgi topluyor. Toplanılan bilgiler polis ve diğer kurumlar için kullanılacak.

ABD’de en güvenilmeyen sosyal medya: Facebook ABD'de yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde 72’si kişisel verilerinin kötü amaçla kullanılacağından endişe ederken, en güvenilmeyen sosyal paylaşım sitesi ise Facebook oldu.