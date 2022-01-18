Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone serisi akıllı telefonlarına yenisini eklemeye hazırlanıyor. İlk olarak 2016 yılında birinci nesli satışa çıkan SE modeli, uygun fiyatıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor.

2020 yılında ikinci nesli çıkan iPhone SE’nin, 2022’de ise üçüncü neslinin çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak teknoloji analisti Ross Young, iPhone SE 3 olarak adlandırılması beklenen 2022 model SE’nin önceki sürümle neredeyse aynı olacağını ileri sürdü.

IPHONE SE+ 5G İSMİYLE ÇIKACAK

Young, 2022 baharında çıkması beklenen iPhone SE’nin, iPhone SE 2020 ile aynı olacağını, yalnızca 5G desteğiyle geleceğini açıkladı. Ayrıca telefonun iPhone SE+ 5G ismiyle piyasaya çıkacağını belirtti.

iPhone SE+ 5G’nin 4,7 inç LCD ekranla gelmesi bekleniyor ancak 2023 yılında çıkma ihtimali bulunan iPhone SE’nin daha büyük 5,7 inçlik OLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca 2023 modeli iPhone 11’e benzer şekilde çentikli tasarıma sahip olabilir.

Apple, eleştirilerin odağında: iPhone 13'teki bir özellik kaldırıldı Apple, uzun süredir kullanılan bir özelliğini iPhone 13 modellerinden kaldırdı. Teknoloji devinin en yeni amiral gemisi telefonuna sahip olanlar, Apple’ın bu hamlesini eleştirdi.

iPhone 14 serisi hakkında sevindiren gelişme Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisi netleşiyor. Yenilenmiş tasarımla geleceğine dair haberler çıkan cihazların, ekran ve RAM özelliklerine dair ayrıntılar da sızdırıldı. İşte iPhone 14 serisinin sızdırılan özellikleri...