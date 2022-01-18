Türkiye Gazetesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonlarına her yıl yenilerini ekliyor. Hem uygun fiyatlı hem de premium model telefonlar, geniş bir kullanıcı yelpazesinde alıcı buluyor.

Galaxy A53 isimli henüz piyasada bulunmayan model, son zamanlarda pek çok kez haberlere konu oldu. Ancak cihazların teknik özelliklerinin kıyaslandığı Geekbench programında görünmüştü. Bu sayede birçok özelliği ortaya çıktı.

Samsung’un Galaxy A53 5G telefonu son olarak CCC sertifikası alırken ortaya çıktı. CCC onayı alan telefon, şimdiye kadar öğrenilen özelliklere ek olarak şarj ayrıntılarını gösterdi.

HIZLI ŞARJ YOK

Galaxy A53 5G telefonun 15W'lık şarjla geleceği kesinleşti. Bu, telefonun düzgün bir hızlı şarj deneyimi sağlamayacağı anlamına geliyor. Geçen yılki Galaxy A52, A52 5G ve A52s 5G, 25W şarjı destekliyordu. Ancak kutuda yalnızca 15W şarj cihazı vardı.

Yani daha hızlı şarj etme seçeneğiniz var ama kutu içeriğine 25W'lık bir şarj cihazı dahil etmemek Samsung’un hanesine eksi puan yazdırıyor. Ayırca pil gücü ise 5.000 mAh olacak.

Önceki sızıntılara ve söylentilere göre, Galaxy A53 5G, Exynos 1200 SoC işlemciyle gelecek. 6GB RAM’e sahip cihaz, Android 12 ile kutusundan çıkacak. 6,5 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED ekran, ekran içi parmak izi sensörü ve dörtlü arka kamera kurulumu da diğer bilinen özellikleri.

Samsung Galaxy S22 Ultra, dizüstü bilgisayarları utandıracak Samsung’un yakında piyasaya süreceği Galaxy S22 Ultra model akıllı telefonu hakkında yeni söylentiler ortaya çıkıyor. Samsung’un RAM ve depolama konusunda birçok dizüstü bilgisayarı utandıracak kadar güçlü bir telefon geliştirdiği sızıntılar arasında. Ancak fiyatı da oldukça yüksek olacak.

Samsung, Galaxy S22 serisinin çıkış tarihini açıkladı Aylardır çeşitli sızıntılarıyla gündeme gelen Galaxy S22 serisi, nihayet tanıtım tarihiyle açıklandı. Güney Koreli üretici, yeni telefonlarını tanıtacağı Unpacked etkinliğini 8 Şubat 2022 tarihinde düzenleyecek.