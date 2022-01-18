Türkiye Gazetesi

Teknolojinin geleceği olarak görülen Metaversede Lüleburgaz Belediye binası satışa çıkartıldı. Sanal evrende satışa çıkartılan bina çok boyutlu kurgusal dijital evren olan Metaverse’de 10 dolardan alıcısını buldu. Lüleburgaz Belediyesi ise Twitter hesabından “Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar” paylaşımında bulundu. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

METAVERSE NEDİR?

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından kullanıldıktan sonra ilginin arttığı Metaverse içine girebileceğiz bir sanal ortam. İnsanların sanal gerçeklik araçları, arttırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon ve uygulamalar aracılığıyla oyun oynayabileceği, etkileşime geçebileceği sanal dünyada birbiriyle sonsuz sayıda sanal gerçeklik toplulukları bulunuyor.

Metaverse evrenin giriş yapmak için şirketlerin kendi oluşturduğu platform ve uygulamalardan giriş yapılması gerekiyor. Decentraland Mana, Axie Infinity, Sand, Star Atlas, Roblox başlıca olmak üzere birbirinden farklı platformda sanal gerçeklik tecrübesi yaşanabiliyor.

Dünyanın sanal harita arsaların satışa çıkarıldığı Metaversede kullanıcılar satın alma işlemleri için önce dijital bir cüzdan oluşturmaları gerekiyor. Arsa değeri platformdaki kullanıcı taleplerine ve işlevlerine göre değişiklikler gösteriyor. Sonra kullanıcılar sanal araziyi satan firma hakkında araştırma yapıp platform üzerinden coinler veya sanal cüzdan üzerinden kripto para ile arsayı satın alabiliyor.

Metaversede satın alınan arazilerin sadece satın aldıkları platform için geçerli. Kullanıcılar satın alma işleminden sonra başka platformlardaki aynı bölgedeki arsaları da satın almış olmuyor, satın alma yalnızca o platform için geçerli oluyor.

AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı. TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri sanal dünyada görüştü.