Türkiye Gazetesi

Xiaomi, MIUI 13 kullanıcı arayüzünü tanıttığı günden bu yana birçok cihazına yeni sürümü gönderdi. Kısa süre önce, Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi Mi 11X ve Mi 11 Lite 5G NE’ye gelmişti.

Xiaomiui isimli sızıntı kaynağı, Xiaomi'nin kendi sunucularından bazı verileri ele geçirmeyi başardı. Kaynaklar, MIUI 13’ün ikisi de orta sınıf olan POCO X3 Pro ve POCO F3’e geleceğini gösteriyor. Bu güncelleme çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu arada POCO'nun Xiaomi'nin alt markası olduğunu belirtelim.

MIUI 13 GÜNCELLEMESİ PERFORMANSI ARTIRACAK

Kod adı Vayu olan global ROM'a sahip POCO X3 Pro, güncellemeyi V13.0.1.0.SJUMIXM; Alioth kod adlı global ROM’lu POCO F3, güncellemeyi V13.0.1.0.SKHMIXM; Alioth kod adlı Avrupa (EEA) ROM'una sahip POCO F3 kullanıcıları ise, güncellemeyi V13.0.1.0.SKHEUXM yapı numarasıyla alacak.

Yeni Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi, cihazların sistem performansını yüzde 25, 3. parti uygulamaların performansını ise yüzde 52 artırıyor.

Telefonların özelliklerine gelecek olursak, POCO X3 Pro, 120HZ yenileme hızını destekleyen 6.67 inç IPS LCD ekrana sahip. 5160mAH batarya, 33W hızlı şarj desteği, üçlü kamera ise diğer önemli özellikleri arasında. Ayrıca POCO X3 Pro, Snapdragon 860 yonga setiyle çalışıyor.

POCO F3 ise, 1080×2400 (FHD+) çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekrana sahip. 4520mAH bataryaya sahip akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile hızlı şarj oluyor. Üçlü kamera kurulumu ile gelen POCO F3, gücünü ise Snapdragon 870 yonga setinden alıyor ve performans açısından iyi bir deneyim sunuyor.

Xiaomi, yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı: İşte özellikleri Teknoloji devleri akıllı telefonların yanı sıra akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve pek çok cihaz geliştirerek birbirleriyle sonu gelmez bir yarış halinde. Asya başta olmak üzere ürünleri tüm dünyaya ulaşan Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte en yeni cihazlarını tanıttı. Xiaomi Watch S1 akıllı saat ve Xiaomi Buds 3 kablosuz kulaklık tanıtıma damga vurdu.

Xiaomi hız kesmiyor: Yeni arayüze sahip ilk telefonlar belli oldu Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, en yeni cihaz ve güncellemelerini duyurdu. Xiaomi 12 serisinin yanı sıra MIUI 13 arayüzü de etkinliğin dikkat çeken ismiydi. Tanıtımın hemen ardından şirket, yeni arayüz güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu.