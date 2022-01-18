Türkiye Gazetesi

Crypto.com, Pazartesi günü tüm para çekme işlemlerini askıya aldı. Şirket, "Bugün erken saatlerde az sayıda kullanıcı hesaplarında yetkisiz etkinlik yaşadı. Tüm fonlar güvende.” dedi.

Ardından platform, kullanıcıları iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini sıfırlamaya davet etti. Twitter’daki açıklamada, "Çok dikkatli bir şekilde, tüm hesaplardaki güvenlik artırılıyor ve kullanıcıların App & Exchange hesaplarında tekrar oturum açmasını ve 2FA'larını sıfırlamasını gerektiriyor" ifadesi yer aldı.

Tweet’lerin devamında ise, “Bu güncelleme, önümüzdeki birkaç saat içinde kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Tamamlandığında, para çekme işlemleri yeniden etkinleştirilecek.” denildi.

KESİNTİ 14 SAAT SÜRDÜ

Şirket CEO'su Kris Marszalek, gece saatlerinde müşterilerin artık hesaplarından tekrar para çekebileceklerini ve kesintinin yaklaşık 14 saat sürdüğünü açıkladı. Marszalek, herkesin parasının "güvenli" olduğunu iddia ediyor ancak sosyal medyadaki kullanıcılar, milyonlarca doların bilgisayar korsanları tarafından çalındığını ileri sürüyor.

Gizmodo’nun haberine göre, bazı Crypto.com kullanıcıları, sorun düzeltilmeden önce hesaplarından para çalındığını ileri sürdü. Kripto fenomeni Ben Baller, Pazartesi günü bir tweet atarak, “Hesabımdan 4.28ETH'nin (13 bin 600 dolara eşdeğer) nasıl birdenbire çalındığını ve 2FA'yı nasıl geçtiklerini merak ediyorum" dedi.

Bunun yanı sıra, Baller, yaklaşık 16 milyon dolara eşdeğer yaklaşık 5.000 etherin kaybolduğunu da belirtti. Ancak daha sonra bu paraların geri yüklendiğini söyledi. Ancak kafalarda soru işaretleri kalmaya devam ediyor. Bilgisayar korsanları gerçekten paraları çaldıysa Crypto.com kullanıcı hesaplarını kendi cebinden mi ödedi?

REKLAMINDA MATT DAMON OYNADI

Yaklaşık 10 milyon kullanıcısı bulunan Crypto.com, son birkaç ay içinde yoğun ilgi görmeye başladı. Zira şirket, ünlü aktör Matt Damon’ın yer aldığı reklamları yayınladı ve Los Angeles'taki Staples Center'ın isim haklarını satın aldı.

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