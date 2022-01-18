Türkiye Gazetesi

Piyasaya çıkış tarihi yaklaşan Galaxy S22+ neredeyse bütün özellikleriyle ortaya çıktı. Kısa süre önce medyaya sızan ayrıntılı görüntülerin hemen ardından Twitter'da cihazın siyah, beyaz ve yeşil renklerini gösteren başka görseller paylaşıldı.

Samsung, yeşil ve siyah modellerinde çerçeve ve kamera adasını renkle eşleştirirken, beyaz renkli modelde çerçeve ve kamera adasında gümüş bir kaplama olduğu görülüyor.

GALAXY S22 PLUS ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 Plus’a oldukça benzeyen akıllı telefon, diğer Galaxy S22 modelleri gibi Gorilla Glass Victus+ ile piyasaya sürülecek. Bu sayede akıllı telefonun ekran camı, kırılma ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak.

Kamera tarafında Galaxy S22 Plus, 50 Megapiksellik ana arka kamerayla gelecek. 4500mAh pil gücüne sahip olması beklenen telefon, 45W USB-C hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Bu arada, daha önceki görüntülerde Galaxy S22 Plus’ın delikli ekran tasarımıyla geleceği ve arkadaki üçlü kamera kurulumu ortaya çıkmıştı. Fiyat - performans odaklı Galaxy S22 Plus'ın, kullanıcıları memnun etmesi bekleniyor.

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