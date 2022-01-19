Türkiye Gazetesi

Attığı pek çok tweet ile gündem olan milyarder iş insanı Elon Musk, insanlığın “daha fazla endişelenmesi” gerektiğini söyledi. Tesla ve SpaceX CEO’su, küresel doğurganlık oranlarının azalması nedeniyle insanlığın bir felakete doğru gittiğini söyleyerek uyardı.

Musk, Twitter paylaşımında “Nüfus çöküşü konusunda çok daha fazla endişelenmeliyiz. Dünya için yeterli insan yoksa, o zaman Mars için de yeterli olmayacak.” dedi.

MARS KOLONİSİ PLANLARI SUYA DÜŞEBİLİR

NASA başta olmak üzere pek çok uzay ajansı ile işbirliği yapan SpaceX, şimdiye dek uzaya binlerce uydu, roket ve uzay aracı gönderdi. Ancak şirketin kurucusu ve CEO’su Musk, uzay çalışmalarında daha ileriye gitmeyi planlıyor. Musk, Mars’ta bir üs kurmayı ve insanları oraya yerleştirmeyi amaçlıyor. İnsan nüfusunun azalacağına yönelik işaretler, Mars'ta bir şehir kurma hayallerini de suya düşürebilir.

2020'de uzmanlar, dünya çapında doğan bebek sayısının düştüğünü açıkladı. BBC'nin o tarihlerde yayımladığı bir habere göre, doğurganlık oranı 2100 yılına kadar nüfus daralmasına yol açabilir.

Uzun süredir Musk, bu durumun insanlığın 21. yüzyılda karşı karşıya olduğu bir numaralı tehdit olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıl The Wall Street Journal'ın CEO Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Uygarlık için en büyük risklerden birinin düşük doğum oranı ve hızla azalan doğum oranı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Devamında ise Musk, "Lütfen sayılara bakın. İnsanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek. Sözlerime dikkat edin" şeklinde konuşmuştu.

Elon Musk, Mars'ta bir milyonluk sürdürülebilir bir şehir inşa etmek için bin adet Starship uzay aracı geliştiriyor.

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, elektrikli otomobil devi Tesla, beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren Neuralink, güneş panelleri tasarlayan SolarCity ve uzay araçları geliştiren SpaceX’in kurucusu.

NASA'nın beklentisi boşa çıktı: Mars göktaşı sonuç vermedi NASA, 1996'da bir göktaşının Mars'ta yaşam kanıtı gösterdiğini iddia etti. O tarihte ABD’nin başkanı Bill Clinton da bir basın toplantısı düzenleyerek heyecanını paylaştı. Ancak pek çok bilim insanının şüpheyle yaklaştığı göktaşının modern tekniklerle analizi NASA’yı haksız çıkardı.

Mars'ı dünyalaştırmak için Güneş'i kalkanla engellemek istiyorlar ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) baş bilim insanı Jim Green, Mars için Güneş kalkanı projesini anlattı. Green, yüksek enerjili Güneş parçacıklarından korumak için Mars'ın manyetik kalkanla kaplanması gerektiğini açıkladı.