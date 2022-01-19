Türkiye Gazetesi

4,5 milyar yıl önce, Dünya’nın yüzeyinde aşırı sıcaklıklar hakim iken, derin bir magma okyanusu bulunuyordu. Ancak milyonlarca yıl boyunca gezegenimiz soğudu ve yaşanabilir bir ortam oluştu. Ancak çekirdekteki soğuma endişe verici...

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) araştırmacıları, laboratuvar çalışmasında Dünya'nın çekirdeği ile manto arasındaki sınırda ortak bir mineralin, ısıyı ne kadar iyi ilettiğini gösterdiler. Çalışmada, Dünya’nın çekirdeğindeki soğuma, tahmin edilenden daha fazla çıktı. Endişe verici olan ise, hızla soğuyan Dünya’nın Mars gibi çorak topraklara dönüşme ihtimali.

ÇEKİRDEKTEKİ MİNERAL CEVAP OLABİLİR

Dünya'nın ne kadar hızlı soğuduğu ve bu devam eden soğumanın ne kadar süreceği gibi soruların halen cevabı yok. Belki de bunun cevabı, Dünya'nın çekirdeği ile manto arasındaki sınırı oluşturan minerallerin ısı iletkenliğinde olabilir.

Sınır tabakası esas olarak bridgmanite mineralinden oluşuyor. Ancak araştırmacılar, bu mineralin Dünya'nın çekirdeğinden mantoya ne kadar ısı ilettiğini tahmin etmekte zorlanıyor.

ETH Profesörü Motohiko Murakami ve Carnegie Bilim Enstitüsünden meslektaşları, Dünya'nın içinde geçerli olan basınç ve sıcaklık koşulları altında laboratuvarda bridgmanitin ısı iletkenliğini ölçmelerini sağlayan karmaşık bir ölçüm sistemi geliştirdi.

ISI İLETKENLİĞİ YAKLAŞIK İKİ KAT DAHA FAZLA

Murakami, "Ölçümler, bridgmanitin ısı iletkenliğinin varsayılandan yaklaşık 1,5 kat daha yüksek olduğunu gösterdi." dedi. Bu, çekirdekten mantoya ısı akışının da önceden düşünülenden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Daha fazla ısı akışı, manto konveksiyonunu arttırır ve Dünya'nın soğumasını hızlandırır.

Bilim insanlarının, pek çok analizin yanı sıra, Dünya'nın iç kısmındaki ana ısı kaynaklarından radyoaktif elementlerin bozunmasının mantonun dinamiklerini nasıl etkilediğini netleştirmesi gerekiyor.

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Tarihi değiştirecek: 4,5 milyar yıl önce Dünya'ya çarpan gezegen bulundu ABD'deki bir grup araştırmacı, Dünya'nın mantosunun derinliklerinde 4,5 milyar yıl önceye ait kaya katmanları keşfettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, kalıntıların 4,5 milyar yıl önce Dünya ile çarpışmış Mars benzeri bir gezegene ait olabileceğini söyledi.