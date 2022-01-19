Türkiye Gazetesi

Facebook bir türlü rahat durmuyor! Gizlilik ve veri ihlalleri nedeniyle sık sık gündeme gelen, kullanıcıların kişisel verilerini şirketlere sattığı iddia edilen Meta, şimdi de reklam pazarına yönelik bir davayla karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde Instagram ve WhatsApp’ı satması için dava edilen Mark Zuckerberg’in başı bu kez Google ile yaptığı gizli bir anlaşma nedeniyle ağrıyacak.

FACEBOOK VE GOOGLE NE KONUŞTU?

Business Insider’ın haberine göre, Facebook, 2018 yılında Google'ın reklam pazarındaki hakimiyetini tehdit etti. Ardından bu durumu kendi lehine çevirmek üzere çeşitli ayrıcalıklar istedi.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg.

İki teknoloji devi uzlaşmak için gizli bir anlaşma imzaladı. Böylece şirketler, ABD reklam pazarını kendi aralarında paylaştı.



Şikayet, ilk olarak 2020'de resmi makamlar tarafından yapıldı. Dava dosyalarına göre anlaşma, Google ve Facebook’un yasadışı fiyat sabitlemesi yaptığını ve Facebook'un Google'ın çevrimiçi reklam açık artırmalarına hem katılmasını hem de sabit bir yüzdesini kazanmasını garanti ediyordu.



Şikayet edilen iki şirketin mahkeme kendilerini nasıl savunacağı merak konusu.

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