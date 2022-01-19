Türkiye Gazetesi

Milyarlarca kullanıcıya sahip YouTube, ücretli ayrıcalıklı abonelik sistemleri için indirim kampanyası başlattığını duyurdu. YouTube Premium veya YouTube Music abonesi olmak isteyenler yeni yıllık abonelik planlarına göz atarak teklif sona ermeden kampanyadan faydalanabilir.

Kampanyalı YouTube Premium yıllık planının fiyatı şu anda 152,99 TL. Böylece yıllık abonelik aylık plandan daha uygun fiyatlı. Ayrıca yeni YouTube Music yıllık aboneliği de aylık abonelik planından daha ucuz hale geldi. 12 aylık YouTube Music aboneliği şu anda Türkiye'de 125,99 TL.

YOUTUBE PREMIUM KAMPANYASI TÜRKİYE'DE!

Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi kampanyanın da elbette son geçiş tarihi var. 23 Ocak'tan sonra YouTube Premium fiyatı yeniden 119,99 dolara ve Music ise 99,99 dolara çıkacak. Bu arada, hem mevcut hem de yeni aboneler kampanyadan faydalanabilecek.

Bir YouTube destek sayfası, yeni yıllık planların tek seferlik olduğunu açıkladı. Yani gelecek yıllarda bir değişiklik olmazsa fiyatlar eskisine dönecek. Ayrıca yıllık abonelik yaptıktan sonra iptal etmek isterseniz, YouTube’ın geri ödeme yapmayacağını bilmenizde fayda var.

Peki, yeni yıllık planlar Türkiye’de geçerli olacak mı? Evet. Türkiye’nin yanı sıra kampanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya, Rusya, Almanya, Tayland, Hindistan ve Japonya’da da geçerli.