Türkiye Gazetesi

Opera tarafından yapılan bir açıklamaya göre, şirket, yerleşik Web 3 entegrasyonlarına sahip ‘Kripto Tarayıcı Projesi’nin beta sürümünü başlattı. Kendi kripto cüzdanı ile Opera, hem kripto kullananları hem de meraklıları çekmeye çalışacak.

Tarayıcı, kullanıcıların her yeni sekme için cüzdanlarında oturum açmak zorunda kalmadan uygulamalar arasında geçiş yapabilmesini sağlayacak. Bu özellik, Opera cüzdan entegrasyonuna sahip herhangi bir uygulama için işe yarayacak.

OPERA UYUMLU CÜZDANLARI ARTIRACAK

CoinDesk'in haberine göre, mevcut Opera cüzdanı yalnızca Ethereum ile uyumlu olsa da, şirket yakın gelecekte Polygon ve Solana uyumluluğunu sunmayı planlıyor. Ether'e ek olarak, Bitcoin, Celo ve Nervos gibi pek çok blok zincirini de destekliyor.

Opera Web 3 başkan yardımcısı Jorgen Arnesen, “Tarayıcıların Web 3'te Web 2'de olduğundan daha önemli olacağına inanıyoruz. 25 yıldır buradayız ve 2018'den beri Web 3’teyiz. İyi bir kullanıcı deneyimi için çok zincirli bir token stratejisi gerekli olacak." dedi.

Projenin amacı, üçüncü taraf cüzdanları kullanırken herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymadan kriptolara erişimi sağlamak. Birçok kripto işlemi doğrudan yapılabilecek. Hatta, kopyalayıp yapıştırıldığı zaman diğer uygulamaların veri toplamasını engelleyen güvenli bir pano da bulunuyor.

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