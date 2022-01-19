Türkiye Gazetesi

Xiaomi 11i serisi, Çin'de Ekim 2021'de Redmi Note 11 serisi olarak piyasaya sürüldü. Ancak kısa süre önce Hindistan’da da piyasaya çıktı ve satış rekoru kırdı.

Xiaomi Hindistan'ın resmi Twitter hesabındaki paylaşıma göre, 11i serisi bir günde Mi 10i'nin bir haftalık satışını geride bıraktı. Bu arada, Mi 10i'nin piyasaya sürüldüğünde en ucuz 5G modellerinden biri olduğunu belirtelim.

XIAOMI 11I OZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi 11i, 67W Turboşarj desteği ile piyasaya çıkarak dikkat çekti. Ancak, Xiaomi 11i serisini öne çıkaran şarj ve pil departmanı değil. Akıllı telefon, oldukça güçlü MediaTek Dimensity 920 çipiyle çalışıyor.

Bu telefon, 120 Hz yenileme hızına, 1200 nit nit parlaklığa ve 360 Hz dokunmatik örneklemeye sahip bir FHD+ 6.67 inç düz AMOLED ekrana sahip. Kamera tarafında ise, 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel üçlü arka kamera kurulumuyla geldi. Ön kamerası ise 16 Megapiksel.

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