Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketi Meta’ya ait Instagram, resmi olmayan verilere göre 2 milyar kullanıcıya 2021’in son çeyreğinde ulaştı. Ancak şirket, daha fazla kullanıcı çekmek ve içerik üreticilerini memnun edecek bir platform olmak için yeni özellikler geliştiriyor.

Instagram, 10 ABD'li içerik oluşturucu ile yeni abonelik özelliğini test etmeye başladı. Bu içerik oluşturucular, abonelik fiyatlarını aylık 0,99 dolar ile 99,99 dolar arasında belirliyor.

INSTAGRAM ABONELİK SEÇENEKLERİ YOLDA

Sosyal medya devinde bu özelliğin ilk işaretleri aslında Kasım 2021’de görüldü. O tarihte Instagram’da uygulama içi satın alma olarak Instagram Abonelik seçenekleri şeklinde ortaya çıktı. Nihayetinde bu abonelik seçeneği bazı kişiler için kullanımda.

Bir içerik oluşturucuya abone olan Instagram kullanıcıları, yalnızca abonelere özel hikayelere, canlı yayınlara ve diğer içeriklere erişebilecek. Ayrıca aboneler, mor rozetler alarak yorumlarda ve direkt mesajlarda öne çıkacak.

Bununla birlikte, aboneliklerden kazanılan tüm para doğrudan içerik oluşturuculara gidecek. Üstelik 2023’e kadar Instagram, içerik oluşturuculara katkı sağlamak amacıyla kesinti uygulamayacak.

Instagram son birkaç ayda çok fazla özelliği test ederken ya da geliştirirken göründü. Bunlar arasında, hikayeleri beğenme, takipçi sayısını gizleme, video ile yorumlara yanıt verme, dikey hikaye akışı bulunuyor. Ayrıca Instagram'ın kısa süre içinde üç farklı ana sayfa akışı sunması bekleniyor. Böylece platform, 2016 yılında kaldırdığı kronolojik akışı yeniden başlatacak.

TikTok'ta Instagram rüzgarı: Hikayeler özelliği değişti Çin merkezli sosyal medya devi ByteDance’ın geliştirdiği TikTok, tüm dünyada kullanılan en popüler sosyal medya ağlarından biri. TikTok, bir süre önce platforma entegre ettiği hikayeler özelliğini geliştiriyor.

Instagram duyurdu: Hikayelere 'beğeni' geliyor Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler için 'beğeni' özelliğini test etmeye devam ediyor. Ağustos ayında test çalışmalarında görünen bu işlev için sona gelinmiş olabilir. Meta’ya ait şirket, bu uygulamayı dünya çapında test etmeye başladı.