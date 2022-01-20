Türkiye Gazetesi

Çin merkezli şirket, Xiaomi 12’nin selefi Mi 11’i de ilk olarak Çin'de piyasaya sürüp ardından küresel versiyonunu çıkarmıştı. Bu kez aynı stratejiyi Xiaomi 12 için de uyguluyor.

Küresel versiyonun piyasaya sürülmesinden önce cihazın prototipi Geekbench kıyaslama testinde görüldü. Böylece Xiaomi 12 küresel modelinin özellikleri ortaya çıktı.

XIAOMI 12 GELİYOR

Küresel Xiaomi 12 modeli tıpkı Çin’deki versiyonu gibi Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip olacak. Akıllı telefon, 8GB RAM ile gelecek ama 12GB seçeneğinin olup olmayacağı henüz belli değil.

Xiaomi 12 serisi ayrıca Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle gelecek. Bu arada, küresel Xiaomi 12 Pro 2201122G model numarasına sahip olacak ve bu, geçen yıl Mi 11 Pro'nun aksine 12 Pro'nun da küresel pazarlara çıkacağını resmen gösteriyor.

Xiaomi 12 ve 12 Pro arasındaki boyut farkını göz önünde bulundurduğumuzda 12 Pro’nun Mi 11'in gerçek halefi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Xiaomi 12 Ultra’nın da bu yıl içinde seriye eklenmesi bekleniyor.

Teknoloji devinin yeni serisini Türkiye'de satışa çıkarmasını bekliyoruz. Ancak bunun için en erken Şubat ayını beklememiz gerekiyor.

Xiaomi’nin yeni telefonu satış rekoru kırdı Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon piyasasının liderleri arasında. MIUI arayüzü ile son günlerde çok konuşulan şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ile pazarın ilk beş isminden biri.

Yeni arayüz için nefesler tutuldu: Xiaomi, MIUI 13 global sürümün çıkış tarihini verdi Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Aralık ayında MIUI 13 arayüzünü tanıtarak Çin’deki kullanıcılarına yeni güncellemeyi göndermeye başladı. Şirket, artık sıranın Avrupa’daki kullanıcılara geldiğini açıkladı.