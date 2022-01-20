Türkiye Gazetesi

Tesla, kötü bir şöhrete sahip sürücü yardımı sistemiyle ilişkili suçlamalarla karşı karşıya. California savcıları iki kişinin ölümüne neden olan Tesla sahibi hakkında iki ayrı dava açtı.

Kevin George Aziz Riad isimli bir Tesla sürücüsü, 2019 yılında bir kazaya karıştı. Tesla aracıyla kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarptı. Bu kazada iki kişi hayatını kaybetti. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaptığı soruşturmada, kaza sırasında aracın otopilot özelliğinde olduğunu tespit etti.

TESLA ARACI İLK DEĞİL AMA...

Bu olay, otomatik sürüş sisteminde gerçekleşen ilk kaza değil ancak bir Tesla araçla yapılan ilk kaza. Daha önce bir Uber sürücüsü, tam otonom sistemi testi sırasında bir yayaya çarparak ölümüne neden olduktan sonra 2020'de cinayetle suçlandı.

Bunun yanı sıra Tesla, NHTSA'nın dikkatini daha önce defalarca çekmişti. Geçtiğimiz Kasım ayında da Tesla Model Y bir kazaya karıştı. Sürücü, tam otonom sistemi kullandığı sırada karşıdan gelen bir araca çarptı.

Üstelik geçtiğimiz ay Tesla’da çalışan 19 mühendis, kendi kendine sürüş özelliği hakkında ciddi endişelerin olduğunu açıkladı. Tesla CEO'su Elon Musk bile, Tam Otonom Sürüş özelliğinin henüz harika olmadığını kabul etti.

Elon Musk'ın Mars kolonisi planları tehlikede Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, Twitter’da yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mars’ta koloni kurmak isteyen milyarder, doğurganlık oranının düşmesiyle Mars için de yeterli insan bulunamayacağını ileri sürdü.

Elon Musk Dogecoin açıklaması yaptı, kripto paranın değeri arttı Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, sahibi olduğu Tesla'nın ürünlerinin popüler kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurdu. Açıklama sonrası kripto para yüzde 11 arttı.