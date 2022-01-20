Türkiye Gazetesi

Eylül 2021’de iOS (iPhone) ve web kullanıcıları için kullanıma sunulan ‘Twitter Topluluklar’ isimli özellik, dört ay sonra Android kullanıcılarına da açıldı.

Platform içinde yer alan seçenek, kullanıcıların belirli bir konu hakkında bir grup içinde tweet atmalarına olanak tanıyor. Bu özellik, Facebook gruplarına oldukça benziyor ancak daha fazla halka açıklık sağlıyor.

FAVORİ TWITTER TOPLULUKLARI BİLE VAR

Kullanıcıların ortak konu etrafında fikirlerini paylaştığı yüzlerce topluluk bulunuyor. Cilt bakımı, spor turnuvaları, ekonomi konuları gibi buluşma noktaları var. Ancak yüzlerce konunun arasında Xbox, Formula 1 yarışları ve kripto para birimi Topluluklar’ın ön plana çıkan isimleri.

Şirketin açıklamasına göre, Topluluklar’da tweet atan insanlar, takipçileri yerine doğrudan belirli bir hedef kitleyle görüşlerini paylaşabiliyor. Ayrıca bu tweet’leri yalnızca Topluluk üyeleri beğenip yanıtlayabiliyor.

Bu özellik hala beta test sürecinde. Bununla birlikte, bir kullanıcının direkt mesaj yoluyla bir topluluğa davet edilmesi gerekiyor. Her topluluğun, grup kurallarını belirleyen ve kişileri sohbete katılmaya davet eden Twitter onaylı moderatörleri bulunuyor.

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