Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple’ın Watch isimli akıllı saat modellerinin hayat kurtarma hikayelerini sık sık duyuyoruz. Ancak bu kez AirPods kulaklıkları için benzer bir durum var.

People’ın haberine göre, ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir kadın çiçek dükkanında çalışırken ciddi bir kaza geçirdi. Susan Putman isimli kadın, dört metrelik bir çelengi tasarlarken 2,5 metre yükseklikten düştüğünü söyledi.

Kafasını metal direklere çarpan Putman, kan geldiğini fark edince AirPods aracılığıyla acil servise ulaştı. Putman, o anda “Hey Siri, 911'i ara” dediğini hatırlıyor. Apple’ın sesli asistanı Siri’nin acil yardım ekiplerine ulaşmasının ardından iki polis memuru olay yerine ulaşarak baygın halde yatan Putman’a yardım etti.

AIRPODS OLMASAYDI KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİRDİ

Susan Putman, “Açıkçası 15 dakika daha geç olsaydı burada olacağımdan emin değilim. Buna hiç şüphe yok. AirPods olmasaydı ölürdüm." dedi. Çünkü kan kaybının ciddi seviyelerde seyrettiğini açıkladı.

Sesli asistan aracılığıyla daha hızlı ve kolay şekilde acil servislere ulaşmak mümkün. Bu, yeni değil ancak Putman’a göre pek çok kişi AirPods’u bu şekilde kullanabileceğini halen bilmiyor.

Putman, “25 ve 27 yaşında kızlarım var ve bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bu olaydan sonra AirPods satın alan ve Siri'yi kullanmayı öğrenen çok arkadaşım oldu." şeklinde konuştu.

Putman, hikayesini Apple CEO'su Tim Cook'a e-postayla gönderdi ve cevap aldı. Olayın ardından Putman, insanları bu cihazlardaki potansiyel hayat kurtarıcı özellikleri öğrenmeye davet ediyor.

Apple'ın şu anda 3. nesil AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max isimleriyle kulaklıkları satışta. Siri, üç kulaklık modelinde de kullanılıyor.

Apple, eleştirilerin odağında: iPhone 13'teki bir özellik kaldırıldı Apple, uzun süredir kullanılan bir özelliğini iPhone 13 modellerinden kaldırdı. Teknoloji devinin en yeni amiral gemisi telefonuna sahip olanlar, Apple’ın bu hamlesini eleştirdi.

Apple, dijital anahtar uygulaması CarKey'i Hyundai araçlara getirecek Apple, 'CarKey' isimli dijital otomobil anahtarı uygulamasının erişimini genişletiyor. Şu anda sadece bazı BMW modellerinde kullanılabilen bu uygulama, 2022 yazından itibaren Hyundai'nin yan kuruluşu Genesis modellerine de gelecek.