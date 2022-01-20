Türkiye Gazetesi

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar ve iklim değişikliğini hızlandırması göz önüne alındığında elektrikli araçlar (EV) iyi bir seçenek olarak sunuluyor. Nissan, Volkswagen, Hyundai, Tesla ve Ford gibi otomotiv devleri EV piyasasına yön veriyor.

Avrupa'da uzun zamandır dizel otomobil satışı yapılıyordu ancak Aralık ayında kıta çapında bu araçlar büyük rağbet gördü. Financial Times'ın otomobil analisti Matthias Schmidt’in haberine göre, Avrupa’da ilk kez elektrikli araç satışı dizel araç satışını geride bıraktı.

176 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

Batı Avrupa’da 176 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti. Buna karşılık, dizel araç satışı ise 160 bindi. Ancak bahsi geçen verilerde sadece akülü elektrikli arabalar yer aldı. Hibrit, plug-in hibrit gibi diğer seçenekler sayıya dahil edilmedi.

Bu arada, daha önce ortaya çıkan veriler, elektrikli otomobil satışlarının bir bütün olarak Eylül 2020'de dizelleri geride bıraktığını gösteriyordu.

Dizel araçlar, Avrupa'da büyük ilgi görürken, benzine kıyasla daha ucuz bir yakıt vergisine tabi tutuluyor. Bununla birlikte, birçok Avrupa ülkesi elektrikli araç alımlarını teşvik etmeye başladı.

Daha çok benzinle çalışan araçların çoğunlukta olduğu ABD'de ise daha katı politikalar var. Joe Biden yönetimi, 2030 yılına kadar satılan yeni araçların yüzde 50'sinin akülü elektrikli güç aktarma organına sahip olmasını istiyor. Hatta California eyaleti, 2035 yılına kadar fosil yakıtlarla çalışan yeni arabaların satışını yasaklamayı planlıyor.

Sıfır otomobilde ÖTV matrah limitleri değişti 2022 yılında sıfır otomobil alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı.

Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi | İşte en çok satılanların eski ve yeni fiyatları Otomobil fiyatlarına etki eden özel tüketim vergisinin (ÖTV) matrahları yeniden güncellendi ve yeni ara dilimler eklendi. 450 bin liranın üstünde olan araç fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Yüzde 45, 50 ve 80 ÖTV oranına tabi araçlarda 5 bin-35 bin lira arası indirim öngörülüyor.